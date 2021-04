AVISO: AK Pressegespräch am 4. Mai: Kind und Job: So funktioniert’s!

Wien (OTS) - Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen erfordert selbst in normalen Zeiten einen Spagat, in Krisenzeiten ist es ein Hochseilakt. Die aktuelle Pandemie hat viele Eltern, vor allem aber die Frauen, an ihre Grenzen gebracht. Die AK Wien hat eine qualitative Studie in Auftrag gegeben um die derzeitige Situation in Österreichs Familien zu analysieren. Über die Ergebnisse der Studie und welche Maßnahmen gesetzt werden müssen, um die Vereinbarkeit zwischen Arbeit und Familie für Mütter und Väter zu verbessern, informieren Sie:

Renate Anderl, AK Präsidentin

Ulrike Zartler, Universitätsprofessorin Institut für Soziologie, Universität Wien

Johannes Kopf, Vorstand AMS Österreich

Dienstag, 4. Mai 2021, 10 Uhr

AK Wien, Bibliothek, Erdgeschoß

1040, Prinz Eugen Straße 20-22

Wir dürfen Sie darauf hinweisen, dass das Tragen einer FFP2 Maske im Gebäude und das Einhalten des Mindestabstandes von zwei Metern verpflichtend ist. Zudem bitten wir Sie bis spätestens 3. Mai 2021 um Anmeldung unter michaela.lexa @ akwien.at

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter

https://wien.arbeiterkammer.at/KindundJob oder kürzer

https://w.ak.at/KindundJob mitverfolgen. Fragen richten Sie bitte via E-Mail an michaela.lexa @ akwien.at.

Wir würden uns freuen, eine/n Vertreter/in Ihrer Redaktion beim Pressegespräch begrüßen zu dürfen.

