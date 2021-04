Start der Anmeldung zur 6. Kinder Business Week in Niederösterreich

Hochwertiges Ferienbetreuungsangebot für Kinder von 7 bis 14 Jahren

St. Pölten (OTS/NLK) - Von 19. bis 23. Juli 2021 wird das beliebte Ferienbetreuungsprojekt, die „NÖ Kinder Business Week“, auf Initiative von Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und dem Präsidenten der Wirtschaftskammer Niederösterreich, Wolfgang Ecker, zum sechsten Mal organisiert. Mit einem Corona-Sicherheitskonzept im Hintergrund können Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 14 Jahren auch in diesem Jahr eine Woche lang spannende Workshops und Ideenwerkstätten von niederösterreichischen Unternehmerinnen und Unternehmern in den Räumen des WIFI St. Pölten besuchen. Die kostenfreie Initiative – eine Kooperation der NÖ Familienland GmbH, der Wirtschaftskammer Niederösterreich und MediaGuide Events GmbH – wird wieder in Begleitung von ganztägiger, pädagogischer Betreuung angeboten. Eine Anmeldung ist heuer nur für die ganze Woche (Montag bis Freitag) oder durchgehend von Montag bis Donnerstag möglich. Die Online-Anmeldephase beginnt am Sonntag, dem 2. Mai, um 8 Uhr auf www.kinderbusinessweeknoe.at.

Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister freut sich über das hochwertige Ferienbetreuungsprojekt und betont: „Niederösterreichs Familien stehen aufgrund der Covid-19-Situation weiterhin vor großen Herausforderungen. Während der langen Sommerferienzeit gehen wir daher von einem hohen Betreuungsbedarf aus. Dem Land Niederösterreich ist es ein großes Anliegen, Eltern und Erziehungsberechtigte aktiv zu unterstützen, ihnen Planungssicherheit und eine spürbare Entlastung im Sinne der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen. Mit dem Angebot der NÖ Kinder Business Week können sie ihre Kinder gut betreut und in den besten Händen wissen.“

„Ich freue mich, dass die NÖ Kinder Business Week in etwas adaptierter Form auch heuer stattfinden kann. Sowohl die Kinder und Jugendlichen, als auch die Unternehmerinnen und Unternehmer sind jedes Jahr mit großer Begeisterung dabei. Für beide Seiten ist dieses Projekt ein großer Gewinn! Ein großes ‚Danke‘ möchte ich an dieser Stelle an alle Vortragenden richten, die sich in diesen schwierigen Zeiten dazu bereit erklärt haben, den Kindern Einblicke ins Unternehmertum zu ermöglichen“, so WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

Auch wenn die NÖ Kinder Business Week heuer nicht wie gewohnt abläuft – eines bleibt gleich: die Freude und Neugier der Kinder und Jugendlichen beim gemeinsamen Kennenlernen der verschiedensten Berufe. Während der gesamten Woche sind jedem Gruppenraum fixe Workshops zugeteilt. Die Unternehmerinnen und Unternehmer fungieren dabei als Workshopleiterinnen und –leiter und gewähren den Kindern praxisnahe Einblicke in ihre jeweilige Sparte. Traditionell widmet sich der Dienstag dem Umweltschutz und der Donnerstag dem Handwerk. Darüber hinaus werden die Kinder ganztägig von 7.30 bis 17 Uhr von Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen der NÖ Familienland GmbH bedürfnisgerecht betreut. In den Workshop-Pausen wartet wie gewohnt eine warme Mittagsmahlzeit sowie Pausensnacks und Getränke.

Details zur Anmeldung und zum konkreten Ablauf der 6. NÖ Kinder Business Week gibt es unter www.kinderbusinessweeknoe.at. Weitere Informationen zur WIFI Kids Academy stehen unter www.noe.wifi.at/kidsacademy zur Verfügung.

Nähere Informationen: Alexandra Neureiter, 02742/9005-13490, alexandra.neureiter @ noel.gv.at

