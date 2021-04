AVISO: Obst- und Gemüsekisten als Muttertagsgeschenke für Alleinerziehende

Stadtrat Peter Hanke und Schauspieler Reinhard Nowak zum Muttertag: Gesundes Essen für Alleinerziehende

Wien (OTS) - Gerade jetzt trifft die Krise Alleinerzieherinnen mit mehreren Belastungen: Geschlossene Schulen und Distance-Learning plus die Herausforderungen des Alltags.

Hinschauen darauf, was Menschen unserer Stadt täglich leisten - Stadtrat Peter Hanke und Reinhard Nowak, Schauspieler des Wiener Filmklassikers „Muttertag“, bereiten schon heute die Aktion des Wiener Hilfswerks für Alleinerziehende rund ums Schöpfwerk in Wien/Meidling vor.

Das Obsthaus Haller spendet 100 Obst- und Gemüsekisten, einen LKW voll - rechtzeitig vor dem Muttertag. Am 6. Mai ab Mittag werden gesunde Bio-Lebensmittel gratis an finanziell benachteiligte Familien verteilt. Rainhard Nowak holt zum Termin seine „Muttertag“-Filmstar-Kolleginnen Eva Billisich und Andrea Händler zur Hilfe.

In Wien lebende und finanziell benachteiligte Alleinerzieherinnen können sich in den Hilfswerk Nachbarschaftszentren zu dieser Aktion anmelden – Tel. +43 1 512 36 61 – 3003

„Frisches Obst und Gemüse ist sehr oft ein Luxusgut, vor allem dann, wenn das Geld für die Versorgung der Familie nicht ausreicht. Corona hat finanzielle Not weiter verbreitet als jemals zuvor und meist sind es die Mütter, die vor unlösbaren Problemen stehen. Es braucht Initiativen wie diese, damit wir die Not zumindest ein wenig lindern können“, sagt Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.



Die Armutsgefährdung von alleinerziehenden Müttern steigt

In den Sozialberatungen der Hilfswerk Nachbarschaftszentren werden die Auswirkungen der letzten Monate deutlich sichtbar. Alleinerziehende Mütter haben mit Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und Homeoffice zu kämpfen. Geschlossene Betreuungseinrichtungen und Schulen stellen viele vor eine enorme Herausforderung. Inzwischen ist jede zweite Alleinerzieherin in Wien armutsgefährdet.



Hilfswerk Nachbarschaftszentren sind auch in Krisenzeit da

Die von der Stadt Wien geförderten Hilfswerk Nachbarschaftszentren unterstützen auch in der Krisenzeit mit ihren unterschiedlichen Angeboten. Nach telefonischer Vereinbarung werden kostenlos und vertraulich Soziale-Orientierungsberatung angeboten. Auf der Website www.nachbarschaftszentren.at sind auch Informationen zu zahlreichen Online-Angeboten wie Bewegungsübungen, Sprachgruppen oder Plauderrunden zu finden. Die Zentren unterstützen alle Interessierten bei technischen Unsicherheiten an der Teilnahme.



Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren

Seit 40 Jahren sind die zehn Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren Orte der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und sozialer Schichten. Mit 60 hauptamtlichen und mehr als 1.100 freiwilligen Mitarbeiter/innen sind die Hilfswerk Nachbarschaftszentren überparteilich und überreligiös. Respekt, Akzeptanz, Gleichberechtigung und Teilhabe sind ihre Grundsätze. Die Stadt Wien fördert die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks.

www.nachbarschaftszentren.at



Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige und mildtätige Organisation, die im Bereich der mobilen Sozialdienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung sowie in der Flüchtlingshilfe und in ihren Einrichtungen (Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, Wohnungslosenhilfe, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmärkte, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit Behinderung) mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen beschäftigt. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at







