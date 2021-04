Sicher am Campus: FH Kärnten startet mit flächendeckenden Covid-Testungen an den Campussen

Spittal, Villach, Feldkirchen, Klagenfurt (OTS) - Die FH Kärnten startet mit einem durchgängigen Covid-Testprogramm zur Erhöhung der Flexibilität und Sicherheit bei Präsenzveranstaltungen. Auf den FH-Campussen Spittal, Villach, Feldkirchen und Klagenfurt wird bis Mitte Mai 2021 eine standortübergreifende Covid-Teststrategie ausgerollt.

Um die Flexibilität in der Gestaltung der Vorlesungen, den Laborübungen und des Prüfungsbetriebs weiter zu erhöhen sowie die Sicherheit bei notwendigen Präsenzveranstaltungen zu gewährleisten, startet die FH Kärnten stufenweise auf allen Campussen mit einem umfassenden Covid-Testbetrieb.

Bereits seit Mitte März diesen Jahres werden alle Personen, Studierende wie Mitarbeiter, die den Gesundheitscampus Klagenfurt der FH Kärnten betreten, kostenfreien Covid-Tests unterzogen. Die Erfahrungswerte aus diesem Testbetrieb fließen nun in eine übergreifende Teststrategie ein, die auf allen Campussen der FH Kärnten ausgerollt wird. Am 29. April 2021 wird auf dem Campus Spittal mit den kostenfreien Testungen gestartet, bis Mitte Mai werden die anderen Campusse sukzessive nachziehen.

Neben den bestehenden Möglichkeiten der öffentlichen Testungen, werden über das zertifizierte Covid-Labor der FH Kärnten, das vom Studiengang Biomedizinische Analytik betrieben wird, die Testungen direkt an den Campussen angeboten. Zum Einsatz kommt hier der Lollipop-Test. Marco Kachler, Studiengangsleiter Biomedizinische Analytik und Leiter des Covid-Labors. „Da der Test schmerzfrei und ohne sonstige Nebenwirkungen ist, können wir dadurch eine Hürde nehmen, um zur notwendigen Sicherheit an unseren Campussen beizutragen.“ Mit einmaliger Registrierung kann man sich in weiterer Folge Termine buchen, die Tests haben auch öffentliche Gültigkeit (z. B. für Friseurbesuch etc.).

Geschäftsführer Siegfried Spanz: „Die Mehrzahl der Lehrveranstaltungen findet auch weiterhin online statt, aber für die nicht substituierbaren Lehrveranstaltungen, die notwendigen Laborübungen und auch für Prüfungen in Präsenz bedeutet dies, dass wir unkompliziert und direkt an den Campussen die Tests anbieten können und damit für größtmögliche Sicherheit im Präsenzbetrieb sorgen. Damit schaffen wir eine weitere Verbesserung der Rahmenbedingungen für unsere Studierenden und deren erfolgreichen Studienverlauf“.

Info: www.fh-kaernten.at/sicheramcampus

