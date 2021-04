oekostrom AG 2020 wieder klar im Plus!

Die oekostrom AG hat 2020 mit einem Gewinn in Höhe von EUR 952.000 das zweitbeste Ergebnis der Unternehmensgeschichte erreicht.

Wien (OTS) -

Zweitbestes Jahr der Geschichte: Knapp 1 Million Euro Konzernjahresergebnis.



Stabile Entwicklung der Kund*innen-Anzahl, leichter Rückgang der Produktion durch schwaches Windjahr, leichter Anstieg bei Energieabsatz.

Starke Aktie: Rekordhoch iHv EUR 20,28/Aktie im Jahresdurchschnitt – Vorstand schlägt Dividende iHv EUR 0,25 pro Aktie vor.

Wachstum: Kapitalerhöhung kommt Ende Mai und soll finanzielle Basis für weiteres Wachstum schaffen.

Großes Windkraft-Repowering-Projekt in Parndorf auf gutem Weg.

Neues Vorstandsteam: Ulrich Streibl und Hildegard Aichberger stehen für starkes ökologisches Engagement und ökonomischen Erfolg!





Die oekostrom AG hat 2020 mit einem Gewinn in Höhe von EUR 952.000 das zweitbeste Ergebnis der Unternehmensgeschichte erreicht. Österreichs größter unabhängiger Energiedienstleister belieferte 2020 knapp 80.000 Kund*innen mit zertifiziert sauberem Strom (+/- 0 %) und zukunftsfähigen Wärmeprodukten aus ausschließlich heimischen Quellen in einem stark kompetitiven Marktumfeld. Die 33 eigenen ökologischen Wind- und PV-Anlagen produzierten in einem schwachen Windjahr 110 GWh Strom (- 6 %) selbst. Die Energieabsatzmenge konnte auf 355 GWh (+ 2 %) leicht gesteigert werden.

Auch für die oekostrom AG war das Jahr 2020 von der COVID 19-Krise geprägt. Allerdings konnten die Geschäftstätigkeiten ohne Einschränkungen fortgeführt werden, und Energieversorgung sowie Servicebetreuung der Kund*innen waren zu jeder Zeit gesichert.

Auf Basis dieses sehr soliden Ergebnisses schlägt der Vorstand der Aktionär*innenschaft eine Dividende in Höhe von EUR 0,25 pro Aktie vor. Der Aktienpreis legte stark zu und lag im Jahresdurchschnitt bei EUR 20,28 (+ 53 %).

