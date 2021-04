RHI Magnesita startet Partnerschaft mit Microsoft

Digitale Transformation des Feuerfestunternehmens ermöglicht schnellere Reaktion auf Kundenbedürfnisse und Marktveränderungen

Wien (OTS) - RHI Magnesita, Weltmarkt- und Technologieführer für Feuerfestprodukte, -systeme und -lösungen, gibt heute die strategische Partnerschaft mit Microsoft bekannt. Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt auf der digitalen Transformation des Feuerfestunternehmens. RHI Magnesita wird dadurch in der Lage sein, rascher und effektiver auf Kundenanfragen sowie sich ändernde Marktanforderungen zu reagieren.

Stefan Borgas, CEO RHI Magnesita, erklärt: „Gemeinsam mit Microsoft setzen wir neue Standards und untermauern so unsere Position als innovativer Technologieführer in der Feuerfestindustrie. Unser Ziel ist es, RHI Magnesita für unsere Kunden weltweit zum ersten Anbieter von digitalen 360-Grad-Lösungen für Heat-Management zu machen. Ich bin überzeugt, dass RHI Magnesita mit den Softwareentwicklungs- und Cloud-Technologielösungen von Microsoft die perfekte Wahl getroffen hat. Mit dieser Zusammenarbeit stellen wir unseren Erfolg in einer digitalisierten Welt sicher.“

Hermann Erlach, General Manager von Microsoft Österreich, ergänzt: „RHI Magnesita treibt Innovationen voran – mit wesentlichen Auswirkungen auf die globale Stahl-, Zement-, Glas- und chemische Industrie und folglich auf uns alle. Das Unternehmen leistet einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität Einzelner und treibt gleichzeitig Effizienzsteigerungen in der Industrie voran. Es zeigt damit klar, was es bedeutet, im digitalen Zeitalter eine Führungsrolle einzunehmen. Wir sind stolz, RHI Magnesitas digitale Transformation als Partner zu begleiten. Gemeinsam werden wir die nächste Innovationswelle im Feuerfestbereich definieren und forcieren.“

Bei der Entwicklung digitaler Lösungen setzt RHI Magnesita auf die Stärke der Microsoft Services in den Bereichen Cloud, künstliche Intelligenz (KI) und Internet of Things (IoT). Lieferketten werden optimiert, Services vor Ort erleichtert und Entscheidungen über hochsensible Wartungsarbeiten werden durch künstliche Intelligenz unterstützt. Als Basis für all diese Entwicklungen dient Microsoft Azure. Die Plattform ermöglicht RHI Magnesita eine enge Vernetzung mit Kunden sowie den Austausch sensibler Daten. Den Kunden höchste Sicherheitsstandards, Datenschutz und Resilienz zu garantieren, hat dabei höchste Priorität. Die vor Kurzem vorgestellte Microsoft Cloud Region Österreich und das globale Rechenzentrumsnetzwerk, das weltweit mehr als 200 Rechenzentren umfasst, bilden dafür eine ideale Grundlage.

Beschleunigung strategischer digitaler Initiativen

Gemeinsam forcieren RHI Magnesita und Microsoft strategisch ausgewählte digitale Initiativen des Feuerfestunternehmens.

Machinery Connection optimiert die Wartung von Maschinen sowie die Bestandskontrolle bei Kunden. Vernetzte Maschinen können eigenständig Materialbestellungen und Wartungszyklen veranlassen. Anschließend können alle Materialbewegungen mithilfe von RFID-Rückverfolgbarkeit lückenlos erfasst werden. Die Daten kommen auch in der Produktion zum Einsatz, wo RHI Magnesitas Smart Factories die Produktion durch MES (Manufacturing-Execution-Systeme) genau an die Kundenbedürfnisse anpassen und erhöhen können.

Für Hochtemperaturprozesse von Kunden bietet RHI Magnesita Quick Check (QCK) sowie Broadband Spectral Thermometer (BST). Dabei handelt es sich um innovative Messverfahren, die detaillierte Messdaten mit Automated Process Optimization (APO), einer revolutionären digitalen Lösung, teilen: Mithilfe künstlicher Intelligenz wird die Lebensdauer von Feuerfestprodukten vorhergesagt und Wartungszeiten werden optimiert. Servicetechniker beim Kunden können – unabhängig von ihrem Standort – zusätzlich über Remote Assistance auf das Know-how anerkannter Experten zugreifen. Der Einsatz von Mixed Reality und Smart Glass reduziert den Reisebedarf und ermöglicht eine raschere Abwicklung von Serviceherausforderungen.

Die gewonnenen Daten fließen auch in das Customer-Relationship-Management-System von RHI Magnesita ein. So wird sichergestellt, dass alle Kundenbedürfnisse abgebildet werden und bestmöglich darauf reagiert wird.

Durch ein Modern Workplace-Projekt ergänzt RHI Magnesita das Office 365-Angebot mit MS Teams und optimiert somit Lösungen im Bereich Kommunikation und globale Zusammenarbeit. Damit wird sichergestellt, dass allen MitarbeiterInnen die neuesten Technologien zur Verfügung stehen und die Vorteile der Digitalisierung in der täglichen Zusammenarbeit optimal genutzt werden können.

Über RHI Magnesita

RHI Magnesita ist der Weltmarktführer bei hochwertigen Feuerfestprodukten, -systemen und -serviceleistungen, die für industrielle Hochtemperaturprozesse über 1.200 °C unverzichtbar sind. Sie kommen unter anderem in der Stahl-, Zement-, Nichteisenmetalle und Glasindustrie zum Einsatz. Durch die vertikal integrierte Wertschöpfungskette vom Rohstoff bis zum Feuerfestprodukt und den leistungsorientierten Gesamtlösungen bedient RHI Magnesita Kunden in nahezu allen Ländern weltweit mit rund 12.000 MitarbeiterInnen in 28 Produktionswerken sowie mehr als 70 Vertriebsstandorten. RHI Magnesita nützt seine globale Führungsposition bei Umsatz, Größe, Produktportfolio und breiter geografischer Präsenz weltweit aus, um in Wachstumsmärkten weiter zu expandieren.

Die Aktie des Unternehmens notiert mit einem Premium-Listing an der Londoner Börse (Symbol: RHIM) und gehört dem FTSE 250 Index an, mit einer Zweitnotierung an der Wiener Börse. Weitere Informationen finden Sie unter: www.rhimagnesita.com

Über Microsoft

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) ist das führende Unternehmen für Plattformen und Produktivität für die “Mobile-First, Cloud-First”-Welt. Seit 1991 ist Microsoft mit einer Niederlassung in Wien vertreten und beschäftigt insgesamt rund 300 MitarbeiterInnen. Ziel ist es, mit mehr als 4.000 heimischen Partnerunternehmen, Menschen und Unternehmen durch Software zu ermöglichen, ihr volles Potenzial zu entfalten. Mit der Ankündigung des ersten Rechenzentrums in Österreich baut Microsoft seine Cloud-Region weiter aus und fördert damit Innovation und Wachstum. Weitere Informationen finden Sie unter: www.microsoft.com/de-at

