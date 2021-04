Celigo ernennt John Bruggeman zum Chief Marketing Officer

San Mateo, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Erfahrener CMO wird die Marketingorganisation von Celigo leiten und skalieren, um das Unternehmen durch die nächste Wachstumsphase zu führen

Celigo, der führende Anbieter von Integration Platform-as-a-Service (iPaaS) für geschäftliche und technische Anwender, gab heute bekannt, dass John Bruggeman als Chief Marketing Officer (CMO) zum Unternehmen gestoßen ist. Nach aufeinanderfolgenden Quartalen mit Rekordwachstum durch Neukundengewinnung und schnellem Wachstum bei bestehenden Kunden wird Celigo alle seine Marketingaktivitäten unter seinem ersten CMO konsolidieren.

"John ist eine transformative Marketing-Führungskraft und ich könnte nicht begeisterter sein, dass er sich unserem Team anschließt", sagte Jan Arendtsz, Gründer und CEO von Celigo. "Seine Erfahrung und sein Erfolg als Marketingleiter für einige der bekanntesten Tech-Unternehmen während ihrer explosiven Wachstumsphase werden eine entscheidende Rolle spielen, wenn Celigo in seine nächste Phase eintritt."

"Die neue Generation erfolgreicher Unternehmen wird dadurch definiert, wie gut sie in der Lage sind, die Daten, die durch ihre kritischen Geschäftsprozesse fließen, zu verbinden und zu automatisieren", sagt John Bruggeman, Chief Marketing Officer bei Celigo. "Celigo hat sich als das Unternehmen herauskristallisiert, das es diesen Organisationen ermöglicht, die volle Leistung von Geschäftsanwendungen in Echtzeit und in großem Umfang zu nutzen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unseren Kunden und unserer Partner-Community, um ihnen dabei zu helfen, Geschäftsergebnisse zu erzielen, die zuvor unerreichbar waren."

Informationen zu Celigo

Celigo ist die nächste Generation der Integration Platform-as-a-Service (iPaaS), die sowohl für IT-Experten als auch für Geschäftsanwender entwickelt wurde und Prozesse über Tausende von Anwendungen hinweg einfach verbindet und automatisiert. Ausgezeichnet als G2 Best Software for 2021, ermöglicht Celigo Anwendern die schnelle Erstellung, Verwaltung und Übergabe komplexer Integrationen im großen Maßstab, was weniger IT-Ressourcen erfordert und die Gesamtbetriebskosten senkt. Für weitere Informationen und um die kostenlose Integration zu starten, besuchen Sie www.celigo.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook.

