LONGi Hi-MO 4m Serien Module führen den globalen DG-Markt in eine neue Ära

Xi'an, China (ots/PRNewswire) - LONGi, das weltweit führende Unternehmen für Solartechnologie, hat offiziell sein Hi-MO 4m (66C) Modul auf den Markt gebracht, das für Anwendungen der dezentralen Stromerzeugung (DG) entwickelt wurde. Neben der 66C-Option hat das Unternehmen auch 60C- und 72C-Versionen des Moduls einem Publikum von mehr als 600 Händlerpartnern und Branchenexperten vorgestellt. Die drei Produkte decken Leistungsbereiche von 370-385 W, 410-420 W bzw. 450-460 W mit einem maximalen Wirkungsgrad von bis zu 21 % ab und bieten globalen DG-Kunden eine größere Flexibilität und Auswahl.

Bei der Einführungsveranstaltung kommentierte Dennis She, SVP von LONGi Solar: "LONGi wird weiterhin die F&E-Investitionen in technologische Innovationen erhöhen und die Produktionskapazität unserer DG-Solarprodukte auf 10 GW im Jahr 2021 erweitern. Der globale Markt für Hausdächer hat spezifische Anforderungen in Bezug auf Produktleistung und Ästhetik, und neben der Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Solarprodukten ist LONGi bestrebt, unseren globalen DG-Kunden umfassende Energiedienstleistungslösungen zu bieten."

Nach Jahren des stetigen Wachstums ist der weltweite DG-Markt schnell gewachsen, begleitet von der Entstehung einer vielfältigen und gezielten Kundennachfrage. Die Module der Serie Hi-MO 4m sind ultrahochwertige Produkte, die exklusiv von LONGi für die verschiedenen Bedürfnisse der dezentralen Kunden zugeschnitten wurden und können auf Dächern in Wohn-, Industrie- und kommerziellen Anwendungen weit verbreitet eingesetzt werden.

Basierend auf zuverlässiger Produktqualität und ausgezeichneten Wartungs- und Support-Dienstleistungen, hat LONGi einen hervorragenden Ruf in der globalen PV-Industrie erworben. Bis jetzt hat das Unternehmen mehr als 3.000 DG-Kunden weltweit, davon 500 innerhalb Chinas. Im Jahr 2020 erreichte das inländische Liefervolumen 2,2 GW, was mehr als 20 % des Marktanteils ausmacht.

"LONGi hält weiterhin an seinem Konzept 'Solar für Solar' fest und agiert als Portal und Fürsprecher für saubere Energie. Wir sind zuversichtlich, dass wir unsere hochmodernen Module Partnern und Kunden auf dem globalen DG-Markt anbieten können", fügte Niu Yanyan, Leiter der DG-Management-Abteilung von LONGi Solar, hinzu.

LONGi plant die erste immersive Solar-Wanderausstellung der Branche, um fortschrittliche und effiziente grüne Lebensstile in 11 Provinzen und 47 Städten in China zu demonstrieren. Dabei wird das "LONGi Solar House" vorgestellt, das hocheffiziente Solardächer und -wände, eine solare Hausstromversorgung und ein intelligentes Hausbeleuchtungssystem umfasst.

