Fototermin "Raus aus dem Schatten - rein in die Solarrevolution!"

Photovoltaic Austria am Heldenplatz zum Tag der Sonne

Wien (OTS) - Die Sonne ist unsere große, unerschöpfliche Energielieferantin - nicht nur Grundlage allen Lebens auf unserem Planeten, sondern auch zukunftsträchtigste Energiequelle für die Energiewende. Um die solare Kraft aber auch tatsächlich nutzen zu können und die Energiewende und die Klimaziele in Österreich erreichen zu können, brauchen wir jetzt die Umsetzung des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG).

Anlässlich des Internationalen Tags der Sonne am Montag, den 3. Mai, lädt der Bundesverband Photovoltaic Österreich bereits am 30. April alle MedienvertreterInnen herzlich zum Fototermin. Wir zeigen Ihnen wie es gemacht wird, der Energiewende ans Licht zu helfen: Raus aus dem Schatten - rein in die Solarrevolution!

Anwesend sind u.a.

Herbert Paierl, Vorstand Bundesverband PV Austria

Vera Immitzer, Geschäftsführerin PV Austria

Presseinfo vor Ort. Nachfragen gerne möglich.

Der Bundesverband Photovoltaic Österreich zeigt Ihnen wie es gemacht wird, der Energiewende ans Licht zu helfen.

Datum: 30.04.2021, 10:00 - 10:20 Uhr

Ort: Heldenplatz, Erzherzog Karl Reiterstatue / Pavillons, 1010 Wien, Österreich

