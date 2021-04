Daffodil gibt Debüt in der PEAK Matrix-Bewertung 2021 für Software-Produktentwicklungsdienste bekannt

Dubai, V.a.e und Gurugram, Indien (ots/PRNewswire) - Daffodil Software, ein führendes Softwareentwicklungsunternehmen, hat heute sein Debüt in der PEAK Matrix®-Bewertung 2021 der Everest Group für Software-Produktentwicklungsdienste bekannt gegeben. Das Unternehmen positioniert sich inmitten renommierter Namen in der Kategorie "Software Engineering Services".

Die PEAK Matrix der Everest Group ist eine der vertrauenswürdigsten, datengesteuerten Bewertungen von weltweiten Dienstleistern, Standorten, Produkten und Lösungen in verschiedenen Marktsegmenten. Sie bewertet führende Unternehmen auf der ganzen Welt nach Faktoren wie Zielsetzung, Fähigkeiten/Funktionalität, qualifizierter Arbeitnehmerschaft, Markterfolg/-Einfluss und Kosten. Die PEAK Matrix-Bewertung ermöglicht es Unternehmen, ihre Angebote über den Vergleich mit ihren Mitbewerbern zu bewerten und abzustimmen, wodurch sie letztendlich bessere Ergebnisse erzielen können.

Die Everest Group hat verschiedene Unternehmen, die Software-Engineering-Dienstleistungen anbieten, anhand verschiedener Aspekte bewertet. Dazu gehören die Marktakzeptanz (Anzahl der Kunden, Umsatzbasis, Wachstum im Jahresvergleich, Neukundengewinne, Preismodelle usw.), das Portfolio (Vielfalt der Kunden/Umsatzbasis in verschiedenen Regionen, bei Eckpunkten und Kundentypen) sowie der Wert, der an die Kunden geliefert wird.

Die Positionierung von Daffodil Software in der Liste ist auf die frühzeitige Einführung moderner Technologien wie KI, CloudOps, IoT usw. sowie auf eine vielfältige Kundschaft, darunter die Reserve Bank of India (RBI), Siemens, Samsung usw., zurückzuführen. Daffodil hat sich einen Ruf als bevorzugter Technologiepartner für Hunderte von Unternehmen weltweit erarbeitet, die das Unternehmen bei Unternehmenslösungen, Softwareentwicklung und digitalen Transformationsdienstleistungen unterstützt.

"PEAK Matrix ist eine der renommiertesten Anerkennungen, und diese Bewertung für unsere Software-Engineering-Dienstleistungen ist wirklich eine ganz besondere Auszeichnung für unser Unternehmen", erklärte Yogesh Agarwal, CEO von Daffodil Software.

Mit Blick auf die Portfolio-Vielfalt und den Mehrwert für die Kunden erklärt der CEO weiter: "Da in unserer Branche die Technologie der Schlüssel zur Weiterentwicklung ist, sind wir stets mit modernen Technologien ausgestattet. In jüngerer Vergangenheit haben wir uns auf Projekte mit den neuesten Technologien wie künstliche Intelligenz, Roboter-Prozessautomatisierung, Internet der Dinge usw. konzentriert. Das hat zu einem vielfältigen Portfolio geführt, das es unseren Kunden ermöglicht, unserem technischen Potenzial ganz einfach zu vertrauen. Abgesehen davon waren Kundenerfahrung und der an unsere Kunden gelieferte Wert schon immer unsere Priorität. Für die Zufriedenheit all unserer Kunden arbeiten wir deshalb mit unterschiedlichen Preismodellen und Geschäftsmethoden."

