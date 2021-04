FW-Wien Walter: Wiener Eiertanz um Öffnungen geht in die nächste Runde

Gastronomie, Veranstalter und Kultur müssen weiter zittern und können nicht planen

Wien (OTS) - Die heutigen Ankündigungen des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig zu den Öffnungen in Wien bezeichnet der Präsident der Freiheitlichen Wirtschaft Wien, Ronny Walter, als „Eiertanz“, der sich nun fortsetze. Dass Handel und Körpernahe Dienstleister mit 3. Mai öffnen dürfen, sei einerseits logisch, andererseits viel zu spät. „Dass die sogenannte Osterruhe so in die Länge gezogen wurde, hat wieder unzählige Existenzen und Arbeitsplätze gekostet“, erinnert Walter. Wien weiter zuzusperren, während Niederösterreich aufsperrt, hätte die Kaufkraft der Wiener lediglich ins benachbarte Bundesland abgezogen, während der Wiener Handel untätig zuschauen muss.

Dieses Szenario befürchtet Walter nun für die Gastronomie. „Es ist mir unverständlich, wieso Ludwig hier keine klaren Ansagen macht“, kritisiert Walter. Gastronomie, Kulturszene und Veranstalter bräuchten endlich Planungssicherheit statt der Knackwurst, die ihnen Land und Bund ständig vor die Nase halten, ohne sich festzulegen.

Die Gastronomen im Ungewissen zu lassen, gleichzeitig aber maskenfreie und unkontrollierte Massenparties am Donaukanal zuzulassen, habe auf die Pandemiebekämpfung einen kontraproduktiven Effekt. „Sogar wenn es nach der Logik der Achse Kurz-Ludwig geht, müsste der Wiener Bürgermeister eigentlich die Gastro auf- und den Donaukanal zusperren“, so Walter. Der Effekt dieser Fehlentscheidungen sei nun, dass die Gastronomen untätig zuschauen müssen, wie zehntausende Wiener mit Bier aus dem Supermarkt am Donaukanal Party machen - und das ungetestet, maskenfrei und ohne Abstände, was ja laut Bundes- und Landesregierung angeblich so gefährlich sei, dass die Gastronomie selbst unter wesentlich strengeren Auflagen nicht aufsperren darf. „So bekämpft Ludwig nicht das Virus, sondern lediglich die Wirtschaft“, kritisiert Walter abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Freiheitliche Wirtschaft Wien

Dkkfm. Andreas Hufnagl

Kommunikation und Marketing

0043 664 1535826

hufnagl @ fw.at

www.fw.at/wien/