Die „Science Busters“ sagen „See you later, Heligator“ am 28. April in ORF 1

Mit Martin Puntigam, Elisabeth Oberzaucher und Florian Freistetter um 21.55 Uhr

Wien (OTS) - „Wer nichts weiß, muss alles glauben“ ist wieder das Motto, wenn die „Science Busters“ am Mittwoch, dem 28. April 2021, um 21.55 Uhr in ORF 1 in Sachen Aufklärung unterwegs sind. „See you later, Heligator“ heißt es dabei in der neuen Ausgabe, die aus dem High-Pitch-Terrarium der Universität Graz kommt. Gemeinsam mit MC Martin Puntigam untersuchen Dr. Elisabeth Oberzaucher (Verhaltensbiologie, Uni Wien) und Astronom Dr. Florian Freistetter:

Hat Gott den Mond erschaffen? Und wie feiern Krokodile Kinderfasching? Mit wissenschaftlichen Rülpsern in dreifacher Schallgeschwindigkeit!

„Science Busters“ ist eine HD-Produktion der Gebhardt Productions GmbH im Auftrag des ORF.

