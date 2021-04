Winzig/Karas: "Voller Einsatz für Innovation, Forschung, Digitalisierung"

Winzig: Wiederaufbau, Digitalisierung, Ökologisierung mit Innovationen meistern / Karas: Horizon Europe ist global leistungsfähigstes Forschungsförderprogramm

Brüssel (OTS) - "Wir setzen uns mit vollem Einsatz für Zukunftsthemen ein. Forschung, Innovation und Digitalisierung sind absolut entscheidend für die Bewältigung der Pandemie und einen gut funktionierenden Wiederaufbau danach. Wenn wir die richtigen Schwerpunkte setzen, haben wir gute Chancen auf eine vielversprechende gemeinsame Zukunft in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht", sagen die Europaabgeordneten Angelika Winzig und Othmar Karas, die die ÖVP im Ausschuss für Industrie und Forschung vertreten, zur heutigen Verabschiedung des EU-Forschungsförderungsprogramms "Horizon Europe" im Plenum des Europaparlaments und zur Plenardebatte über das Förderungspaket für die Digitalisierung in Europa, "Digital Europe", am Donnerstag.

"Horizon Europe ist ein wichtiges Instrument, um Europa zukunftsfit zu machen. Digitalisierung und Ökologisierung gehören zu den größten Herausforderungen, vor denen wir nach dieser Gesundheitskrise stehen. Sie können nur mit Innovationskraft gemeistert werden. Dafür verabschieden wir das weltweit größte transnationale Forschungsförderungsprogramm im Umfang von 95,5 Milliarden Euro", sagt Winzig, Delegationsleiterin der ÖVP im Europaparlament. "Österreich profitiert überdurchschnittlich von Forschungsgeldern und ist besonders erfolgreich dabei, europäische Forschungsgelder abzuholen. Horizon Europe soll bis 2040 bis zu 300.000 neue Arbeitsplätze schaffen."

"Horizon Europe ist das leistungsfähigste Programm für Forschung und Innovation weltweit. Durch verstärkte Unterstützung sogenannter Pionierforschung müssen wir die technologische Souveränität Europas in kritischen Bereichen wieder vorantreiben und dafür Sorge tragen, dass unsere Universitäten und Forschungseinrichtungen attraktive Anziehungspunkte für die klügsten Köpfe werden. Jeder Euro aus Horizon Europe generiert bis zu elf Euro an zusätzlichem Wirtschaftswachstum“, sagt Karas, Vizepräsident des Europaparlaments. „Die Bedeutung von europäischem Innovations- und Forschergeist hat sich im letzten Jahr deutlich gezeigt: Wissenschaft und Forschung retten Leben. Durch das Bündeln gemeinsamer Kräfte ist es gelungen, innerhalb von kürzester Zeit mehrere Impfstoffe nicht nur in Europa zu entwickeln, sondern auch vielfach in Europa zu produzieren. Das ist ein europäischer Erfolg."

"Mit dem Digital Europe-Programm wird Europa seine digitale Transformation beschleunigen. Damit fassen wir Zukunftsbereiche ins Auge wie Künstliche Intelligenz, Hochleistungscomputer, Cybersicherheit, die Förderung von digitalen Fähigkeiten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehemern und den digitalen Wandel in der öffentlichen Verwaltung. Ziel ist wie bei Horizon Europe die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit und die Sicherung der technologischen Souveränität Europas. Klein- und Mittelbetriebe sollen einen besseren Zugang zu Super-Computern haben", schließt Winzig. Digital Europa hat ein Budget von 7,6 Milliarden Euro. (Schluss)

