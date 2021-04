Oberösterreich wählt am 26. September 2021

Linz (OTS) - Die oberösterreichischen Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen finden am 26. September 2021 statt. Darauf hat sich Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer mit den Spitzen der im oberösterreichischen Landtag vertretenen Parteien geeinigt. Entsprechende Beschlüsse sollen am 6. Mai 2021 im Verfassungsausschuss beziehungsweise am 27. Mai 2021 in der Plenarsitzung des oberösterreichischen Landtages in Form des OÖ. Wahlzusammenlegungsgesetzes gefällt werden.

„Ich werde mich weiterhin dafür einsetzen, dass wir in Oberösterreich den Weg des Miteinanders beibehalten und gemeinsam unsere ganze Kraft in die Bewältigung dieser historischen Krise investieren. Die Wahlen sind noch weit weg, die Herausforderungen der Gegenwart sind so gewaltig, dass es diesen Schulterschluss braucht“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer. Für einen kurzen und fairen Wettbewerb um die besten Ideen für dieses Land bleibe noch genügend Zeit.

