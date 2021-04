Habasit feiert 75 Jahre, in denen es die Industrien in Bewegung hält

Reinach, Schweiz (ots/PRNewswire) - Habasit, der weltweit führende Anbieter von Transportbändern und Antriebsriemen, feiert 2021 sein 75-jähriges Jubiläum.

Habasit wurde 1946 von Fernand und Alice Habegger im schweizerischen Basel gegründet. Heute, nach 75 Jahren bahnbrechender Innovationen und engagierter Kundenorientierung, erstreckt sich das Netzwerk des Familienunternehmens dank langfristiger Partnerschaften mit Kunden, Erstausrüstern und Vertriebspartnern auf mehr als 70 Länder weltweit.

Habasit's hochwertige Materialien, bewährte Technologien und technische Exzellenz bieten hervorragende Zuverlässigkeit und eine sehr lange Lebensdauer. Auf der Grundlage des umfassenden Branchenwissens seiner Spezialisten bietet Habasit eine breite Palette an maßgeschneiderten Bandlösungen und -technologien, die Wartungskosten reduzieren, die Produktivität und Kosteneffizienz steigern und wertvolle Ressourcen für eine Reihe von Anwendungen einsparen.

Mit Blick auf die nächsten 75 Jahre wird Habasit weiterhin überlegene, nachhaltige und intelligente Lösungen anbieten, um die Industrie in Bewegung zu halten.

Über Habasit

Habasit unterstützt seine Kunden bei der Optimierung der Zuverlässigkeit, Qualität und Produktivität ihrer Anlagen und Prozesse durch umfassende, maßgeschneiderte Lösungen, die auf dem umfangreichen Sortiment an gewebebasierten Transportbändern, Kunststoff-Modulbändern und -ketten, Antriebsriemen sowie monolithischen Bändern und Zahnriemen basieren. Das 1946 im schweizerischen Basel gegründete Familienunternehmen ist in über 70 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit über 3.800 Mitarbeiter in Tochtergesellschaften und Servicezentren.

Für weitergehende Informationen besuchen Sie bitte www.habasit.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1033105/Habasit_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

+49 (0) 6071 / 9 69-0 E-Mail: Habasit.Communications @ habasit.com