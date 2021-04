Grüne NÖ zum x-ten Mal Verbot von Vollspaltböden in der Schweinehaltung

Helga Krismer: „Tierquälerische Zustände müssen ein Ende haben!

St. Pölten (OTS) - Erst vor kurzem wurde wieder eine Skandal-Zucht von Schweinen in Niederösterreich aufgedeckt. Kastenhaltung und Vollspaltenböden sind in der Schweinehaltung leider immer noch an der Tagesordnung und bedeuten für die Tiere Stress, Geschwüre und hohes Infektionsrisiko. Die Grünen NÖ starten daher nochmals im NÖ Landtag einen Versuch für ein Verbot dieser tierquälerischen Haltungsform: „Ober-Bauer Stephan Pernkopf muss endlich erkennen, dass diese Haltungsform für Mensch und Tier überholt ist. Sogar die großen schweineproduzierenden Länder in der EU wie Dänemark und die Niederlande haben das Verbot fixiert, während BM Köstinger und die ÖVP Niederösterreich daran festhalten. Der Landeshauptmann-Stellvertreter ist seit Jahren für die Zustände der NÖ Nutztiere verantwortlich und gibt keine Antwort zu Tierschutzkontrollen in NÖ Betrieben – Amtsverschwiegenheit und Stallverschwiegenheit in einer Person, Stephan Pernkopf.“

Die Grünen NÖ wollen daher mittels Antrags in der kommenden Landtagssitzung eine rasche Änderung des Tierschutzgesetzes, die ein Verbot der Haltung von Schweinen auf Vollspaltboden und einen verpflichtenden planbefestigten Liegebereich mit organischer Streu vorsieht. Ebenso fordern wir ein Importverbot aus Drittstaaten der EU, die nicht die entsprechenden Haltungsbedingungen vorweisen.

„Tierschutz kann uns nicht egal sein, dass sind wir den Tieren und auch den KonsumentInnen verpflichtet. Ein Schweineleben, ohne einen einzigen Strohhalm zu kennen und eingesperrt in einer Tierfabrik zu leben, kann auch der ÖVP Niederösterreich nicht egal sein. Daher sind am Donnerstag Stephan Pernkopf und seine Parteifreunde am Zug, dieses Elend zu beenden und damit die Haltungsbedingungen unserer Schweine deutlich zu verbessern“, schließt Helga Krismer ab.

