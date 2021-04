Huawei HDC.Cloud 2021: Intelligente Transformation der Geschäftsmodelle

Bis 2025 werden sämtliche Unternehmen auf der ganzen Welt Cloud-Technologie nutzen. Die Cloud ist die Zukunft der IKT-Branche und die Grundlage für die digitale Transformation von Unternehmen. Entwickler sind die Seele der Branche. Huawei wird sich weiterhin öffnen seine technologischen Innovationsfähigkeiten und arbeitet mit Entwicklern und Partnern zusammen, um die Cloud und die intelligente Transformation des Geschäfts zu beschleunigen. Richard Yu, Executive Director von Huawei und CEO der Cloud BU und Consumer Business Group von Huawei

Wien/Shenzhen (OTS) - Auf der Huawei Developer Conference (HDC.Cloud) 2021 stellte Huawei sechs innovative Produkte und Dienstleistungen vor: den Cloud-Container-Cluster HUAWEI CLOUD CCE Turbo, den intelligenten Programmierassistenten CloudIDE und die Datenbank GaussDB (für openGauss), Trusted Intelligent Computing Service (TICS), das Pangu-Modell (einschließlich des weltweit größten chinesischen NLP-Modells und CV-Modells) und eine Infrastruktursoftware für diversifiziertes Computing.

Diese sechs Produkte bieten ein neues Maß an Effizienz und Qualität, um Entwicklern dabei zu helfen, bisherige Grenzen des Machbaren zu überschreiten. Huawei kündigte außerdem eine Investition von 220 Millionen US-Dollar in sein Huawei Developer Program 2.0 in diesem Jahr an. Das Huawei Developer Program 2.0 umfasst das neu angekündigte HUAWEI CLOUD Partner-Innovationsprogramm, das Kunpeng OpenMind-Projekt und das Ascend OpenMind-Projekt. Dieses reichhaltige Unterstützungspaket wird dazu beitragen, ein robustes Ökosystem rund um HUAWEI CLOUD, Kunpeng und Ascend kontinuierlich zu fördern.

HDC.Cloud 2021 findet in der Universitätsstadt Shenzhen in China statt. Die dreitägige Veranstaltung bietet Keynotes, Workshops und Codelabs. Die Veranstaltung bringt Jahr für Jahr die besten Köpfe der Branche, Talente aus der Wissenschaft sowie Führungskräfte aus dem Entwickler-Ökosystem zusammen, um die neuesten Trends in den Bereichen Cloud, KI und Open Source zu diskutieren.

Richard Yu, Executive Director von Huawei und CEO der Cloud BU und Consumer Business Group von Huawei, eröffnete die Veranstaltung: " Bis 2025 werden sämtliche Unternehmen auf der ganzen Welt Cloud-Technologie nutzen. Die Cloud ist die Zukunft der IKT-Branche und die Grundlage für die digitale Transformation von Unternehmen. Entwickler sind die Seele der Branche. Huawei wird sich weiterhin öffnen seine technologischen Innovationsfähigkeiten und arbeitet mit Entwicklern und Partnern zusammen, um die Cloud und die intelligente Transformation des Geschäfts zu beschleunigen. "

