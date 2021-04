Einladung: Virtuelles Pressegespräch im Vorfeld des PHARMIG ACADEMY Rare Diseases Dialogs

Thema: „Seltene Erkrankungen und COVID-19 – was haben wir gelernt?“

Wien (OTS) - Mittwoch, 5. Mai 2021

12:00 Uhr bis 12:45 Uhr Pressebriefing via MS Teams

16:00 Uhr bis 18:00 Uhr Rare Diseases Dialog via ZOOM

Mehrere Lockdowns haben seit einem Jahr immer wieder die Versorgung von Kranken verzögert, auch von jenen, die an seltenen Erkrankungen leiden. Dabei sind gerade bei diesen eine intensive medizinische Betreuung und fortlaufende Kontrollen nötig, um Krankheitsverläufe optimal zu begleiten.



Wie wurden Unterbrechungen in der Versorgung wieder aufgeholt? Anhand welcher Daten wird das evaluiert? Welche Aufgaben kann die Telemedizin (dauerhaft) übernehmen? Welche Erkenntnisse hat ein Jahr Pandemie für Forschung & Entwicklung gebracht? Diese und weitere Themenaspekte können Sie als MedienvertreterIn im Vorfeld der Veranstaltung besprechen, und zwar mit



Dr. Sylvia Nanz , Medical Director, Pfizer Corporation Austria und stellvertretende Vorsitzende des PHARMIG Standing Committees Rare Diseases

, Medical Director, Pfizer Corporation Austria und stellvertretende Vorsitzende des PHARMIG Standing Committees Rare Diseases Assoc.-Prof. Priv.-Doz Dr. Till Voigtländer , Leiter des Nationalen Büros für die Umsetzung und Weiterführung des Nationalen Aktionsplans für seltene Erkrankungen (NAP.se)

, Leiter des Nationalen Büros für die Umsetzung und Weiterführung des Nationalen Aktionsplans für seltene Erkrankungen (NAP.se) Michaela Weigl, Vorsitzende der Gesellschaft für MukoPolySaccharidosen (MPS), Vorstandsmitglied PRO RARE Austria

Moderation: Peter Richter, PHARMIG

Datum: 05.05.2021, 12:00 Uhr

Dauer: ca. 45 Minuten

Link: Microsoft Teams-Meeting | Anmeldungen bitte vorab an Peter Richter unter peter.richter @ pharmig.at oder +43 664 8860 5264.



Sie sind herzlich eingeladen, nicht nur am Vorab-Pressegespräch, sondern auch am Rare Diseases Dialog der PHARMIG ACADEMY teilzunehmen. Dieser startet am selben Tag um 16 Uhr. Mehr Details zur Veranstaltung und Anmeldung finden Sie hier und im Folder.

Über die PHARMIG ACADEMY: Die PHARMIG ACADEMY ist das Aus- und Weiterbildungsinstitut der PHARMIG, des Verbands der pharmazeutischen Industrie Österreichs. Sie bietet Seminare, Lehrgänge und Trainings zu allen Themen des Gesundheitswesens. Das Angebot orientiert sich an aktuellen Entwicklungen und richtet sich an alle, die Interesse am Gesundheitsbereich haben bzw. darin tätig sind. Das Format des RARE DISEASES DIALOG bietet allen Betroffenen, Interessierten und relevanten Akteuren eine offene Diskussionsplattform zu aktuellen Themen im Bereich der seltenen Erkrankungen.



Über die PHARMIG: Die PHARMIG ist die freiwillige, parteipolitisch unabhängige Interessenvertretung der pharmazeutischen Industrie in Österreich. Die rund 120 Mitgliedsunternehmen (Stand April 2021) mit ca. 18.000 Mitarbeitern decken den heimischen Arzneimittelmarkt zu gut 95 Prozent ab. Die PHARMIG und ihre Mitgliedsfirmen stehen für eine bestmögliche Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln im Gesundheitswesen und sichern durch Qualität und Innovation den gesellschaftlichen und medizinischen Fortschritt.

Virtuelles Pressegespräch - PHARMIG ACADEMY Rare Diseases Dialog

Datum: 05.05.2021, 12:00 - 12:45 Uhr

Ort: Microsoft Teams-Sitzung, Österreich

Url: https://www.ots.at/redirect/teams.microsoft6

Rückfragen & Kontakt:

PHARMIG - Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs

Peter Richter, BA MA MBA

Head of Communications & PR

+43 664 8860 5264

peter.richter @ pharmig.at

www.pharmig.at