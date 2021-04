Wissen ist Macht – die Donau-Universität Krems

"Österreich-Bild", Sonntag, 2. Mai 2021, 18.25 Uhr, ORF 2

St. Pölten (OTS) - „Lifelong Learning“, also lebensbegleitendes Lernen, ist heute aus der Berufswelt nicht mehr wegzudenken. Genau das bietet die Donau-Universität Krems ihren rund 8000 Studierenden an drei Fakultäten. Vor 25 Jahren auf dem Gelände einer Tabakfabrik in Krems gegründet, ist sie heute Europas einzige Universität für Forschung und Weiterbildung. Ein „Österreich Bild“ aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich (Gestaltung: Karina Fibich, Kamera:

Helmut Muttenthaler) gibt Einblicke in den Alltag an der Donau-Universität, der auch zu Zeiten von Corona nicht stillsteht.

Die Studierenden kommen aus rund 80 Ländern der Welt, fast alle sind berufstätig, viele in leitenden Positionen. Die Studienrichtungen sind breit gefächert: „Zukunftsfähige Gebäude und Umwelt“, „Evidenzbasierte Medizin“, „Bildwissenschaft“ oder „Mediendesign und Medienmanagement“ sind nur eine kleine Auswahl der möglichen postgradualen Lehrgänge. Mittlerweile gibt es 27.000 Absolventinnen und Absolventen. Lehre und Forschung gehen Hand in Hand: Stroke Unit (für die Behandlung akuter Schlaganfälle), Lichtlabor und Archive beschäftigen sich mit wichtigen Fragen zur Gesellschaft und unserem Leben in der Zukunft. Für die Doku öffnete die Donau-Universität ihre Labore und Forschungseinrichtungen – damit sind die Zuschauer hautnah dabei.

Schon vor der Pandemie spielte sich ein großer Teil der Lehrveranstaltungen als „Blended Learning“ am Computer ab. Präsenzzeiten und Online-Veranstaltungen wechseln einander ab. Einblicke geben der Rektor der Donau-Universität, Friedrich Faulhammer, Lehrende, Studenten und Absolventen. Der Komponist Kurt Schwertsik zeigt Exponate aus seinem Vorlass im „Archiv der Zeitgenossen“ an der Uni. Hier werden seit 2010 Vor- und Nachlässe herausragender Künstlerpersönlichkeiten gesammelt.

Dokumentiert wird auch die Entwicklung von der früheren Tabakfabrik über die Gründung der Universität 1995 bis ins aktuelle Jahr 2021. Außerdem thematisiert der Film aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich, wie das Lernen und Lehren an der Donau-Uni durch Covid-19 betroffen ist. Was hat sich verändert, was wird vielleicht bestehen bleiben?

