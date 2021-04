Home Edition by Vienna Marriott Hotel: Der exklusive To Go & Delivery Service für das ultimative Kulinarik-Erlebnis zu Hause

Wien (OTS) - Das Vienna Marriott Hotel-feeling kann man sich das gesamte Jahr über bequem und einfach nach Hause holen. Mit dem exklusiven To Go & Delivery Service „Home Edition by Vienna Marriott Hotel” werden bestseller des Hauses wie die gebratene Ente, die Dry Aged Prime Rib oder der Turkey To Go im family style fix-fertig zubereitet.

„Vienna Marriott Hotel“-feeling zu Hause genießen

Das Team des Vienna Marriott Hotel kocht und backt für seine Gäste auch für das ultimative Kulinarik-Erlebnis zu Hause. Das gesamte Jahr kann zwischen den beliebten Klassikern der Küche und hauseigenen Patisserie gewählt werden, die zur Abholung bereitgestellt oder direkt nach Hause geliefert werden:

Dry Aged Prime Rib aus Österreich mit Bio-Ofenerdäpfel aus dem Weinviertel und Schnittlauchrahm sowie Grillgemüse und Merlot-Jus (für 4 Personen: 150 Euro bzw. 6 Personen: 216 Euro)

(für 4 Personen: 150 Euro bzw. 6 Personen: 216 Euro) Klassisch gebratene Ente mit Serviettenknödel, Apfelrotkraut und Preiselbeersaft (eine ganze Ente für 4 Personen: 88 Euro)

(eine ganze Ente für 4 Personen: 88 Euro) Gekochtes Rindsschulterscherzel mit Rösterdäpfel, Dillrahmfisolen, kräftiger Rindsbouillion, Wurzelgemüse, Apfelkren und Schnittlauchsauce (für 4 Personen: 92 Euro bzw. 6 Personen: 135 Euro)

(für 4 Personen: 92 Euro bzw. 6 Personen: 135 Euro) Turkey To Go mit Süßkartoffelpüree, glasierten Maroni, Kohlsprossen mit Speck, Cranberry-Granatapfel Chutney und Maroni-Cranberry Fülle (verfügbar im November und Dezember für 4 Personen: 129 Euro bzw. 6 Personen: 175 Euro)

(verfügbar im November und Dezember für 4 Personen: 129 Euro bzw. 6 Personen: 175 Euro) Hausgemachter Apfelstrudel mit Vanillesauce (für 4 Personen: 20 Euro bzw. 6 Personen: 30 Euro)

(für 4 Personen: 20 Euro bzw. 6 Personen: 30 Euro) Legendäre Cheesecakes in verschiedensten Variationen (eine ganze Torte: 59 Euro bzw. pro Stück: 6,30 Euro)

(eine ganze Torte: 59 Euro bzw. pro Stück: 6,30 Euro) Wiener Ringstraßentorte in der Holzgeschenkebox (große Torte 24cm: 45 Euro, mittlere Torte 14cm: 30 Euro, kleine Torte 8cm: 16 Euro)

Alle Gerichte werden im family style zubereitet und sind somit ab 4 Personen erhältlich. Zu den fix-fertigen Speisen, die man zu Hause nur noch auf den Tisch stellen muss, gibt es booklets mit unter anderem Tipps für den perfekten Genuss, Tranchieranleitungen inklusive Video tutorial als auch Aufwärmanleitungen, falls diese benötigt werden. Zur Dry Aged Prime Rib und zum Turkey To Go werden Einstichthermometer, bei den anderen Gerichten Überraschungsgeschenke des Hauses beigelegt. Somit steht einem Festessen mit der ganzen Familie nichts mehr im Wege.

„ Mit unserem exklusiven To Go & Delivery Service möchten wir ein unvergessliches Kulinarik Erlebnis à la Vienna Marriott Hotel zu den Wienerinnen und Wienern in die eigenen vier Wände bringen. Die Wahl der Speisen, die im Angebot enthalten sind, fiel uns nicht schwer: Wir entschieden uns bewusst für die beliebtesten Gerichte unserer Stammgäste. Damit wollen wir eine besondere Freude bereiten und uns für die Unterstützung und Treue bedanken “, meint Dieter Fenz, General Manager des Vienna Marriott Hotel.

Wer in den Genuss der „Home Edition by Vienna Marriott Hotel” kommen möchte, kann die verschiedenen Speisen 5 Tage im Voraus im Marriott Gutscheinshop unter 01 515 18 6800 oder gutscheinshop @ marriotthotels.com bestellen. Bei den legendären Cheesecakes und der Wiener Ringstraßentorte ist eine Bestellung von 2 Tagen im Voraus ausreichend.

Gutscheinshop im Vienna Marriott Hotel

Parkring 12a, 1010 Wien, Österreich

Aktuelle Öffnungszeiten: Montag – Freitag, 10 – 15 Uhr (außer an Feiertagen)

Telefon: +43 (0)1 515 18 6800

E-mail: gutscheinshop @ marriotthotels.com

Website: www.gutscheinshop.at

Home Edition Bestellungen ab sofort möglich Jetzt bestellen

