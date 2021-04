Vorschau auf den 9. Wiener Gemeinderat

Wien (OTS/RK) - Morgen Mittwoch, am 28. April 2021, kommt der Wiener Gemeinderat zu seiner 9. Sitzung in der laufenden Wahlperiode zusammen. Getagt wird Corona-bedingt im Festsaal des Wiener Rathauses.

Die Sitzung beginnt wie üblich um 9 Uhr mit der Fragestunde. Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) beantwortet zwei Anfragen: zum „Wiener Kultursommer 2021“ und zur Überprüfung der UNESCO-Welterbe-Verträglichkeit für das Heumarkt-Areal. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) wird zum Ausschreibungsverfahren beim Ankauf von Computertomographie-Geräten durch den Wiener Gesundheitsverbund gefragt. Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) beantwortet eine Anfrage zur BürgerInnen-Beteiligung im Zuge der Neugestaltung des Naschmarktplatzes. Bildungsstadtrat Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) wird zum Covid-Impfstand bei LehrerInnen und ElementarpädagogInnen befragt.

Weiter geht es mit der Aktuellen Stunde statt. Das Thema „Bilanz und Ausblick nach einem Jahr Corona-Arbeitsmarktkrise - Vorwärts aus der Krise!“ wurde von der SPÖ eingebracht.

Schwerpunkt der folgenden Hauptdebatte sind die sachlichen Genehmigungen für Covid-19-Impfungen sowie Massen- und Berufsgruppentestungen.

Auf der Tagesordnung stehen außerdem u.a. Debatten und Abstimmungen über: 100 Millionen Euro für Cooling-Projekte in den Bezirken im Zuge der „lebenswerten Klimamusterstadt“; Mittel für die Verkehrsbauprojekte „Knoten Nussdorf“ und „Stadtstraße“ sowie für die Beratungsstelle „Hauskunft“ des Wohnfonds Wien; den Abschluss eines PPP-Vertrags für die Bildungscampus-Standorte Landgutgasse in Favoriten sowie Rappachgasse in Simmering; die Errichtung einer Bildungsstätte (Kindergarten samt Volks- und Mittelschule) am ehemaligen Standort des Krankenhauses Floridsdorf; sowie Förderungen an die VHS für die „Sommerlernstationen 2021“ sowie an diverse Vereine im Bildungs- und Integrations- und Kulturbereich.

Zutrittsbestimmungen für Medien; Presseausweis unbedingt erforderlich

Der Zutritt zum Festsaal ist für berichtende Medien diesmal ausschließlich über die „Feststiege II“ möglich (Rathaus – Eingang Felderstraße).

Aufgrund der geltenden Covid-19-Sicherheits- und Hygienebestimmungen ist maximal 1 Person pro Redaktion und Medium in den Rathaus-Festsaal zugelassen. Im Rathaus als Amtsgebäude der Stadt Wien gilt grundsätzlich FFP2-Maskenpflicht. Bitte halten Sie auch den Mindestabstand von 2 Metern ein.

Der Festsaal ist öffentlich nicht zugänglich. Vertreterinnen und Vertreter der Medien müssen am Eingang einen Presseausweis vorweisen und ihre Kontaktdaten hinterlegen.

Service für Medien

Die Rathauskorrespondenz berichtet wie gewohnt vom Sitzungstag: https://www.wien.gv.at/presse

Livestream von der Sitzung: https://www.wien.gv.at

