1. Bezirk: Aspernbrücke von Untere Donaustraße bis Franz-Josef-Kai – Instandsetzungsarbeiten

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 29. April 2021 beginnt die Stadt Wien – Brückenbau und Grundbau mit Instandsetzungsarbeiten bei der Aspernbrücke. Es werden erforderliche Instandsetzungen am Gehweg und Belagsarbeiten durchgeführt sowie Abdeckungen an den Brückendehnfugen erneuert. Die Arbeiten dauern insgesamt bis zum 30.6.2021.

Verkehrsmaßnahmen

Über die gesamte Baudauer kommt es zur Sperre des unterstromigen Geh- und Radweges sowie des ersten Fahrstreifens Fahrtrichtung Praterstraße. Der Radverkehr wird in dieser Zeit auf den gesperrten ersten Fahrstreifen umgeleitet. Fußgängerinnen und Fußgänger werden auf den oberstromigen Gehweg umgeleitet.

In der Zeit von 9 bis 15 Uhr bzw. 20 bis 5 Uhr wird die gesperrte Fahrspur zu Ladetätigkeit bzw. Bauarbeit verwendet. Die Radfahrerinnen und Radfahrer in Richtung zweiten Bezirk werden an dieser punktuellen Einengung mittels Warnposten an den Baufahrzeugen vorbeigeführt.

Baubeginn: 29. April 2021

Geplantes Bauende: 30. Juni 2021

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Rückfragen & Kontakt:

Luise Gruber

Stadt Wien – Brückenbau und Grundbau

Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 01 4000 96945

Mob.: 0676 8118 96945

E-Mail: luise.gruber @ wien.gv.at