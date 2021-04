Grüne Wien/Kunrath: Antisemitismus ist eine Menschenrechtsverletzung

Wien (OTS) - Einen neuen Rekord gibt es bei den antisemitischen Vorfällen im vergangenen Jahr. „585 antisemitische Vorfälle im Jahr 2020, mit einem Höhepunkt im November. Das sind 585 zu viel und noch dazu Negativrekord in all den Jahren der Meldestatistik. Alle Jahre steigt die Anzahl der antisemitischen Vorfälle. Dabei beinhaltet der vorliegende Bericht ausschließlich gemeldete Vorfälle, die von Expert*innen der Antisemitismusmeldestelle verifiziert wurden“, zeigt sich Gemeinderat und Menschenrechtssprecher Niki Kunrath von den Grünen Wien besorgt.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula van der Leyen hat kurz nach ihrem Amtsantritt 2019 Antisemitismus als „Gift für unsere Gemeinschaft“ bezeichnet. Es läge an uns allen, „diesen zu bekämpfen, zu verhindern und auszurotten“. „Diesem Credo möchte ich mich vollinhaltlich anschließen“, so Kunrath.

In Österreich werden einer Umfrage der EU-Grundrechteagentur zufolge 71% der antisemitischen Vorfälle gar nicht gemeldet. Als Gründe dafür wird angegeben, dass sich ohnehin nichts ändern würde, dass der Vorfall nicht schlimm genug war oder auch, dass es zu mühsam wäre, Anzeige zu erstatten. „Antisemitismus ist eine Menschenrechtsverletzung und kein Vorfall ist zu klein, als dass er nicht gemeldet werden sollte“, so Kunrath.

229 antisemitische Vorfälle, also fast die Hälfte, haben „Rechten“ (also politischen, bzw. gesellschaftspolitischen Rechten, dem Rechtsextremismus sowie (Neo)Nazismus zugeordnete Fälle) Hintergrund. „All diese Zahlen sind reale Vorfälle, die einzelne Menschen diskriminieren und bis zu physischen Angriffen führen. Sie müssen uns alle aufschrecken lassen. Gemeinsam mit der Israelitischen Kultusgemeinde und allen Partner*innen werden wir unseren Kampf gegen Antisemitismus fortführen“, so Kunrath abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at