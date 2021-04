VP-Hanger: „Doskozil muss endlich zu den Vorwürfen und Ermittlungen im Bankenskandal Stellung beziehen“

Mediales Ablenkungsmanöver statt Aufklärung – Querulant Doskozil längst ein Klotz am Bein der Bundes-SPÖ

Wien (OTS) - „Hans Peter Doskozil muss endlich zu den schwerwiegenden Vorwürfen und WKStA-Ermittlungen gegen seine Person im größten Bankenskandal der jüngeren Geschichte Stellung beziehen. Anstatt wie versprochen seine Telefonprotokolle offenzulegen, alle unbeantworteten Fragen zu klären und zur Aufklärung aller dubiosen Vorgänge rund um die Commerzialbank Mattersburg beizutragen, startet der burgenländische SPÖ-Landeshauptmann nun aber ein mediales Ablenkungsmanöver, indem er ankündigt, sich aus allen Gremien der Bundes-SPÖ zurückzuziehen. In der SPÖ-Bundespartei scheint Doskozils Ankündigung jedenfalls für Erleichterung zu sorgen, denn angesichts seiner ständigen medialen Querschüsse und innerparteilichen Intrigen, hatte sich dort ohnehin niemand seine Kandidatur als Rendi-Wagners Stellvertreter gewünscht. Querulant Doskozil ist in Wahrheit längst zum lästigen Klotz am Bein der Bundes-SPÖ geworden und sagt nun – aus taktischen Gründen – für eine Führungsfunktion ab, die ihm sowieso niemand angeboten hätte“, erklärt der Fraktionsführer der Volkspartei im Ibiza-U-Ausschuss, Andreas Hanger.

