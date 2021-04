Appian gratuliert CNA zum Gewinn des Celent 2021 Model Insurer Award

Mclean, Virginia (ots/PRNewswire) - Appian-basierte CNA ComPass(TM)-Lösung für herausragende Leistungen im Bereich Legacy und Ecosystem Transformation ausgezeichnet

Appian (NASDAQ: APPN) feiert die Verleihung des Celent 2021 Model Insurer Award an den Appian-Kunden CNA. CNA wurde in der Kategorie "Legacy and Ecosystem Transformation" für seine Arbeit an CNA ComPass(TM) ausgezeichnet, einer umfassenden Lösung, die dabei hilft, die Implementierung internationaler Versicherungsprogramme zu optimieren.

Auf der Grundlage der Ap pian Low-Code-Automatisierungsplattform verbessert CNA ComPass(TM) die Zusammenarbeit und Sichtbarkeit im gesamten globalen Netzwerk von CNA und trägt dazu bei, End-to-End-Prozesse effizient zu verwalten, mehrere Vollzeitäquivalente (FTE) an Personenstunden zu reduzieren sowie den Zeitaufwand für die Erstellung von Anträgen für Richtlinien zu verringern.

"CNA ComPass(TM) bietet mehr Transparenz und Benutzerfreundlichkeit durch Echtzeitdaten und reduzierten manuellen Aufwand, unabhängig vom geografischen Standort", so Kathleen Ellis, Senior Vice President bei CNA International. "Wir sind stolz auf diesen technologischen Fortschritt und dankbar für diese Anerkennung, da CNA sich verpflichtet hat, Innovationen in der gesamten Versicherungsbranche voranzutreiben."

Michael Heffner, Vice President, Solutions and Industry Go To Market bei Appian, sagt: "CNA ComPass(TM) ist ein Paradebeispiel dafür, wie Low-Code-Automatisierung für die Versicherungsbranche bahnbrechende Ergebnisse liefert. Wir gratulieren CNA zu diesem Erfolg und freuen uns darauf, dass CNA in Zukunft noch mehr Erfolg mit der Appian-Plattform haben wird."

Celent Model Insurer wird für Best Practices der Technologienutzung in verschiedenen Bereichen, die für den Erfolg im Versicherungswesen entscheidend sind, verliehen und ist die wichtigste Auszeichnung, die ein Versicherungsunternehmen von Celent erhalten kann. Es ist ein jährliches Programm, das im Jahr 2021 sein 15-jähriges Bestehen feiert. Um mehr über die preisgekrönte Lösung von CNA zu erfahren, lesen Sie die CNA-Fallstudie von Celent hier.

