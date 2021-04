NEOS: Sepp Schellhorn gratuliert designierter Direktorin des MAK Lilli Hollein

Schellhorn: „Es freut mich sehr, dass mit Lilli Hollein und Teresa Mitterlehner-Marchesani künftig zwei kompetente Frauen die Geschäfte des MAK führen.“

Wien (OTS) - NEOS-Kultursprecher Sepp Schellhorn gratuliert der designierten Direktorin des MAK Lilli Hollein und wünscht dem scheidenden Direktor Christoph Thun-Hohenstein alles Gute für dessen berufliche Zukunft: „Ich bin überzeugt, dass Lilli Hollein durch ihre Expertise im Bereich Industriedesign, aber auch ihre bisherigen Tätigkeiten, etwa bei der Vienna Design Week oder der Biennale, wichtige Innovationen und zukunftsorientierte Ideen im MAK einbringen kann und wird.“ Das Museum für Angewandte Kunst hätte bereits in den vergangenen Jahren unter Christoph Thun-Hohenstein gezeigt, wie Kunst und Alltag in einem Museum zusammenfinden können, so Schellhorn.



Besonders freut sich der NEOS-Kultursprecher darüber, dass damit künftig zwei kompetente Frauen an der Spitze des MAK stehen: „Es freut mich auch sehr, dass der Vertrag mit Teresa Mitterlehner-Marchesani als wirtschaftlicher Geschäftsführerin verlängert wurde und sie gemeinsam mit Frau Hollein die Zukunft des MAK gestalten wird. Es ist klar, dass Kunst und Kultur in den nächsten Jahren vor großen Herausforderungen stehen werden und auf die Entwicklungen in der Gesellschaft eingehen müssen.“ Lilli Hollein bringe bereits viel Managementerfahrung mit und ist daher eine sehr gute Wahl für diese Aufgabe, ist Schellhorn überzeugt.



