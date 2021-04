Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit im Gesundheitswesen durch Mehrweg Textilien

Signifikant bessere Umweltbilanz als Einweg und sichere regionale Versorgung

Wien (OTS) - Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind ein Gebot der Stunde, auch im Gesundheitswesen. Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft, selbstverständlich unter Einhaltung der höchsten hygienischen Standards, sind die Grundlage für ökologische Verantwortung. Dabei spielen auch die bei Operationen unabdinglichen OP-Abdecktücher und -Mäntel eine bedeutende Rolle. Studien, die sich mit dem Lebenszyklus und den Umwelteffekten der dabei eingesetzten Medizinprodukte befassen, weisen für aufbereitbare Mehrweg OP-Textilien im Vergleich zu Einmalprodukten eine eindeutig bessere Nachhaltigkeitsbilanz aus.

80 % weniger Abfall mit Mehrweg Textilien

Eine internationale Studie von Environmental Clarity Inc. untersuchte 2018 im Auftrag des europäischen Chainge Consortiums die Umweltbilanz von OP-Produkten.*) Sowohl bei den drei zentralen Umwelt-Indikatoren Abfallvolumen, Wasserverbrauch und Energieverbrauch, als auch bei zehn von insgesamt elf untersuchten Kategorien für Umweltauswirkungen (u.a. Treibhauspotenzial, Nährstoffanreicherung in Ökosystemen, Ökotoxizität, abiotisches Abbaupotenzial) wurden Mehrweg-OP-Abdecksysteme in Hinblick auf ihre Umweltbilanz deutlich besser bewertet als Einwegprodukte. Ergebnis: Mehrweg OP-Abdecktücher verursachen um 80,2 % weniger Abfall, 61,5 % weniger Wasserverbrauch und 38,2 % geringeren Energieverbrauch als entsprechende Einwegartikel.

Für Österreich errechnete 2013 das Beratungsunternehmen Denkstatt einen um rund 50 % geringeren „Carbon Footprint“ von Mehrweg OP-Abdeckungen und -Mänteln sowie ein um 77,8 % niedrigeres Abfallvolumen im Vergleich zu Einwegprodukten.

Das österreichische Familienunternehmen SALESIANER versorgt jährlich über 800.000 Operationen mit sterilen OP-Mänteln und OP-Abdeckungen. „Nur durch die konsequente Nutzung von Mehrwegsystemen im Spitalsbereich ist ein ökologisch verantwortungsvolles Gesundheitssystem möglich“, erklärt Mag. Thomas Krautschneider, geschäftsführender Gesellschafter von SALESIANER, dem österreichischen Marktführer für hochwertige und sichere Miettextilien. „Neben der Verantwortung für Klima- und Umweltschutz, sprechen auch die Versorgungssicherheit und die Wertschöpfungskette in Österreich für das Mehrwegsystem. Zusätzlich sichern wir als heimischer Dienstleister rund 3.000 Arbeitsplätze“, so Krautschneider.

Müllvermeidung als oberstes Prinzip

Das österreichische Bundesabfallwirtschaftsgesetz 2002 besagt, dass die Abfallwirtschaft im Sinne des Vorsorgeprinzips und der Nachhaltigkeit auszurichten ist. Dabei wird folgende Hierarchie für Abfälle zugrunde gelegt:

Abfallvermeidung Vorbereitung zur Wiederverwendung Recycling sonstige Verwertung, z.B. energetische Verwertung Beseitigung.

Ein jüngst für die Einweganbieter publiziertes Expertisen-Paper, das sich mit dem Heizwert von Einweg OP-Produkten befasst und einen Zusammenhang mit ökologischem Handeln zu finden sucht, kommentiert Nachhaltigkeitsexperte und Firmengründer Roland Fehringer von c7-consult wie folgt: „Es ist unseriös, dass Einweg-OP-Abdeckungen und Mäntel damit beworben werden, dass sie einen hohen Heizwert haben und deshalb nachhaltig sein sollen. Echte Nachhaltigkeit beginnt bei der Abfallvermeidung, und das ist nur mit Mehrweg OP Textilien möglich“.

Auch DGKP Dipl.KH-Bw. Franz Mannsberger, MBA, Pflegedirektor der tirol kliniken, spricht sich für Mehrweg-Medizinprodukte aus: „Für uns ist es selbstverständlich, dass wir bei OP-Abdeckungen und Mänteln auf hochqualitative sterile Mehrweg-Textilien von SALESIANER setzen. Im Sinne der Verantwortung für unsere Umwelt ist es wichtig, Müll erst gar nicht entstehen zu lassen. Die Wertschöpfung bleibt in Österreich und die verlässliche regionale Versorgung, auch in Krisenzeiten, gab und gibt uns die erforderliche Sicherheit für Personal und Patienten.“

Über SALESIANER

SALESIANER ist das führende österreichische Miettextil-Unternehmen mit insgesamt 30 Standorten in zehn Ländern. Im Heimmarkt Österreich sichern 13 eigene Hygienewäschereien eine flächendeckende regionale Versorgung. Mit rund 3.000 MitarbeiterInnen kümmert sich der Marktführer um nachhaltiges Textilmanagement für das Gesundheitswesen, Industrie- und Gewerbebetriebe sowie Hotellerie & Gastronomie.

www.salesianer.com

*) Quelle: Life Cycle Assessment of Surgical Drapes and Tapes; Reusable and Disposable“; Oktober 2018.

