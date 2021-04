Neue W24-Kampagne: Das Stadtfernsehen ist dabei – in Wien, direkt im Grätzl

Zum Auftakt der neuen W24-Kampagne haben sich die Influencer Sophiehearts_com und Meanwhileinawesometown sowie Friseur und Kultfigaro Erich Joham vor dem Fenstercafé ablichten lassen

Wien (OTS) - Der Sender zeigt in neuen Print- und Social Media Anzeigen bekannte Wienerinnen und Wiener an den coolsten Orten der Stadt. Zum Kampagnenstart gibt es 200 Kaffees oder Cornettoccinos vom Fenstercafé zu gewinnen. Der Friseur und Kultfigaro wurde für die Kampagne von Fotograf und Sohn Stefan Joham in Szene gesetzt. Die Wiener Influencer Sophie Forster (@sophiehearts_com) und Manuel Vogelsberger (@meanwhileinawesometown) sind ergänzend zu den Fotosujets in einem TV- und Online-Spot zu sehen. Die Kampagne spiegelt den Markenkern und Slogan von W24 wieder: „Ich bin dabei!“ W24 bietet die Möglichkeit bei Live-Events, Szenetipps und Grätzlgeheimnissen dabei zu sein, ohne überall vor Ort sein zu müssen. Weiters lädt der Stadtsender ein, die eigenen Aktivitäten, Ideen, Vereinstätigkeiten und Geschichten zu zeigen und alle anderen Wienerinnen und Wiener dabei sein zu lassen.

„Mit unserer neuen Kampagne wollen wir zeigen, was uns als Stadtfernsehen ausmacht: Wir berichten direkt aus dem Grätzl und unterstützen Initiativen und Betriebe, die Wien prägen. Wir sind dabei, wenn es um die Vielfalt in unserer Stadt geht“, so W24-Geschäftsführer Marcin Kotlowski.

„Die neue Kampagne verbindet nicht nur bekannte Persönlichkeiten mit nennenswerten Unternehmen, sondern bietet auch einen Mehrwert für alle Wienerinnen und Wiener: Neben Freizeit-Tipps für das Leben in der Stadt bieten auch Gewinnspiele in der W24 dabei! App eine gelungene Abwechslung,“ beschreibt Roland Pürzl die von ihm entworfene Kampagne.

Aktuell können Kaffees und Cornettoccinos vom Fenstercafé gewonnen werden – einfach die App downloaden (holdir.dabei.wien) und von den Angeboten profitieren.

Auftraggeber: W24 (Marcin Kotlowski und Markus Pöllhuber)

Agentur: büroJETZT (Roland Pürzl)

Grafik: Wolfgang Hametner

Fotograf: Stefan Joham

Video: Angelo Kreuzberger

Über W24 – „Ich bin dabei!“

W24 setzt sich wie kein anderer Sender intensiv mit aktuellen Themen der Stadt und ihren Bewohnerinnen und Bewohnern auseinander. Mit mehr als 1,3 Mio. Kontakten im Monat und bis zu 64.000 Zuseherinnen und Zusehern pro Tag ist W24 der meist gesehene und am schnellsten wachsende Stadtsender Österreichs. W24 ist im Kabelnetz von Magenta, online als mobiler Live-Stream unter www.w24.at sowie im Kabelnetz von Kabelplus und A1 TV und über DVB-T2 (MUX C - Wien) auf SimpliTV zu empfangen. Der Sender befindet sich im Eigentum der WH Media. Die WH Media GmbH ist eine 100-Prozent-Tochter der Wien Holding, bündelt die Medienunternehmungen des Konzerns und kümmert sich um die strategische Weiterentwicklung dieses Standbeines. www.w24.at

