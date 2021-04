Die Bürgerlisten Oberösterreich kurz BLOÖ stellen den Bezirksobmann für Vöcklabruck vor

Ing. Hubert Gumpinger - Unternehmer und Besitzer des Kienastenhof in Ottnang ist Bezirksobmann für Vöcklabruck

Ottnang/Vöcklabruck (OTS) - Nachdem Ing. Hubert Gumpinger in den Landesvorstand der Bürgerlisten Oberösterreich geholt wurde, und auch zum Stellvertreter von Landes-Obmann Dr. med. Martin Gollner gewählt wurde, war sehr schnell klar, dass man mit ihm auch eine idealbesetzung als neuen Obmann für den Bezirk Vöcklabruck für Bürgerlisten Oberösterreich gefunden hat.

Hubert Gumpinger war viele Jahrzehnte in seiner Heimat-Gemeinde Ottnang am Hausruck für die ÖVP, zuerst als Junge ÖVP Obmann, Wirtschaftsbund Obmann, Gemeinderat und Gemeindevorstand politisch aktiv. Nachdem das, was im Parteiprogramm stand, und dem was getan wurde, immer weiter auseinanderklaffte, entschied er sich für den Rückzug aus der ÖVP.

Jetzt unterstützt er politisch Motivierte von den Bürgerlisten Oberösterreich und bietet dabei aktive Unterstützung für bestehende und für neu zu gründende Bürgerlisten im Bezirk Vöcklabruck an.

" Hubert Gumpinger war bereits bei der 1. Vorstandssitzung der Bürgerlisten OÖ am 15.6.2019 in Freinberg bei Schärding im historischen Forsthaus dabei. Auch konnten wir am 3.6.2019 im Kremstalerhof die weitere Zusammenarbeit bis heute fixieren. Ing. Hubert Gumpinger ist ein verlässlicher, kompetenter Politiker, der am 27.2. am Landesparteitag in Wels zu meinem 1. Stellvertreter der BLOÖ gewählt wurde ", sagt Martin Gollner.

" Rückbesinnen und das geht: Regional einkaufen. besinnen auf wirkliche Werte im Leben, anstatt ausufernden Konsum und politisch die Demokratie durch Bürgerlisten und Bürgerbewegungen stärken. Die Bürgerlisten Oberösterreich haben sich hierfür spezialisiert und vertreten genau das: Demokratie vom Bürger aus. Deswegen bin ich von Anfang an dabei und helfe mit für unser Land etwas Neues zu bewegen, eben die Bürgerlisten OÖ auf Landesebene zu unterstützen ", so Hubert Gumpinger.

