Lotto: 2 Sechser nach Doppeljackpot – je 1,3 Mio. Euro nach NÖ und Wien

2 Joker zu je 111.800 Euro in NÖ und Kärnten

Wien (OTS) - Mit gleich fünf Hochgewinnen, darunter zwei in Millionenhöhe, endeten die Ziehungen von Lotto und Joker am vergangenen Sonntag. Die Welt der Glücksspiel-Millionäre betraten ein Niederösterreicher und ein Wiener, die mit ihren Sechsern den Doppeljackpot knacken und jeweils mehr als 1,3 Millionen Euro gewinnen konnten. Während der Mostviertler mit dem dritten von acht Quicktipps erfolgreich war, kreuzte der Wiener seinen Millionengewinn gleich im ersten von zwölf Tipps an.

Einen Sologewinn gab es beim Fünfer mit Zusatzzahl. Auch hier war ein Niederösterreicher aus dem Mostviertel per Quicktipp erfolgreich. Er gewann mehr als 142.300 Euro.

LottoPlus

Lediglich bei LottoPlus blieb ein hoher Gewinn aus. Es gab keinen Sechser, wodurch wiederum die Fünfer zum Zug kamen. Dadurch, dass die Sechser-Summe auf sie aufgeteilt wurde, gewannen sie je mehr als 3.800 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Ziehung geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Zwei Quittungen trugen am Sonntag die richtige Joker Zahl, und auch das „Ja“ zum Joker war darauf angekreuzt. Die Gewinner kommen aus dem Waldviertel in Niederösterreich und aus Kärnten, beide erhalten jeweils rund 111.800 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 25. April 2021

2 Sechser zu je EUR 1.321.686,40 1 Fünfer+ZZ zu EUR 142.336,00 109 Fünfer zu je EUR 1.424,50 292 Vierer+ZZ zu je EUR 159,50 4.820 Vierer zu je EUR 53,60 7.322 Dreier+ZZ zu je EUR 15,90 83.981 Dreier zu je EUR 5,50 283.935 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 9 11 13 14 37 38 Zusatzzahl 26

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 25. April 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 103 Fünfer zu je EUR 3.827,80 4.091 Vierer zu je EUR 16,30 62.399 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 5 8 10 22 26 33

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 25. April 2021

2 Joker zu je EUR 111.768,20 13 mal EUR 8.800,00 88 mal EUR 880,00 1.062 mal EUR 88,00 10.564 mal EUR 8,00 108.437 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 6 4 9 3 8 2

