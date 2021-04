Wie viel ist zu viel?

Online-Premiere für die Österreichische Dialogwoche Alkohol

Wien (OTS) - Die Dialogwoche Alkohol macht von 17. bis 23. Mai 2021 verantwortungsvollen Konsum erneut österreichweit zum Thema. Aufgrund der Rahmenbedingungen finden in diesem Jahr alle Veranstaltungen im virtuellen Raum statt.

In Österreich ist der Umgang mit Alkohol nach wie vor von viel Unwissenheit geprägt und Alkoholsucht immer noch ein Tabuthema. Die „Österreichische Dialogwoche Alkohol“ will das ändern, sachlich informieren und dazu motivieren, über den eigenen Alkoholkonsum nachzudenken und ins Gespräch zu kommen: Wie viel Alkohol trinke ich und ab wann ist es zu viel?

Ziel ist es, den Konsum nicht per se zu problematisieren, sondern riskante Konsummuster aufzuzeigen, Wissenslücken zu schließen und einen verantwortungsvollen Umgang zu fördern.

Eine Million ÖsterreicherInnen mit gesundheitsgefährdendem Trinkverhalten

Alkohol ist neben Nikotin weltweit die Substanz mit der größten Krankheitslast. In Österreich werden 5 Prozent der erwachsenen Bevölkerung ab 15 Jahren als alkoholabhängig eingestuft (2,5 Prozent der Frauen und 7,5 Prozent der Männer). Das sind ungefähr 370.000 Menschen. Weitere 9 Prozent konsumieren Alkohol in einem gesundheitsgefährdenden Ausmaß. Das bedeutet, dass in Summe 14 Prozent der ÖsterreicherInnen, also rund 1 Million Menschen, ein problematisches Trinkverhalten aufweisen.

„In vielen gesellschaftlichen Bereichen Österreichs nimmt Alkohol eine zentrale Rolle ein. Umso wichtiger ist es hier, einen besonders verantwortungsvollen Umgang zu pflegen und den gemeinsamen Dialog darüber zu suchen. Dabei leistet die Dialogwoche Alkohol seit Jahren eine besonders wichtige Arbeit.“, erklärt Gesundheitsminister Dr. Wolfgang Mückstein.

Bewusster Umgang mit Alkohol

Es gibt keine gesunde Menge Alkohol. Je weniger getrunken wird, umso geringer sind die negativen Auswirkungen und das Erkrankungsrisiko. Die täglichen Grenzmengen von ungefähr einem kleinen Bier (0,4l) bzw. einem Achtel Wein (0,2l) bei Frauen sowie ungefähr einem großen Bier (0,6l) bzw. einem Viertel Wein (0,3l) bei Männern sollten nicht überschritten werden. Weiters empfiehlt es sich, pro Woche zumindest zwei alkoholfreie Tage einzulegen, Vollräusche zu vermeiden und während der Schwangerschaft und Stillzeit sowie im Straßenverkehr, bei der Arbeit, Stress oder Problemen komplett auf Alkohol zu verzichten.

„Ein verantwortungsbewusster Umgang mit Alkohol ist Teil eines gesunden Lebensstils. Dazu braucht es vor allem Aufklärung. Die Dialogwoche Alkohol leistet hier einen wertvollen Beitrag“, ergänzt Peter Lehner, Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger.

„Viele ÖsterreicherInnen wissen noch zu wenig über konkrete Wirkungen und gesundheitsschädigende Mengen von Alkohol. Aus Sicht der Gesundheitsförderung geht es um die Befähigung der Menschen zu einem bewussten Umgang damit“, betont Dr. Klaus Ropin, Leiter des Fonds Gesundes Österreich.

Online Dialogwoche Alkohol

Um größtmögliche Sicherheit garantieren zu können, wird die 3. Österreichische Dialogwoche Alkohol 2021 zum ersten Mal ausschließlich online umgesetzt. „Ich bin beeindruckt von der Flexibilität und dem Engagement, mit denen die österreichischen Fachstellen für Suchtprävention und alle KooperationspartnerInnen die Dialogwoche in den virtuellen Raum übersiedelt haben“, freut sich Mag.a Lisa Brunner, Vorstandsvorsitzende der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft Suchtvorbeugung, die die Dialogwoche Alkohol bereits 2017 initiiert hat.

Über die Woche verteilt finden zahlreiche Webinare statt und ein eigener Dialogwochen-Podcast wird produziert. Die Teilnahme ist kostenlos. „Ganz Österreich kann sich quer durch die verschiedensten Interessensgebiete hinweg zum Thema Alkohol informieren und beraten lassen. Für Personen, die im Gesundheits- und Sozialbereich tätig sind, in der Jugendarbeit oder Schule ist genau so etwas dabei, wie auch für Betriebe, Eltern, Jugendliche, Betroffene und Angehörige“, so Brunner.

Digitale Tools zum Thema Alkohol

Zusätzlich zu den Online-Live-Events im Zuge der Dialogwoche bietet die Website (www.dialogwoche-alkohol.at) zahlreiche Informationen, Features und Tools rund um das Thema Alkohol. Zum Beispiel Podcastfolgen, den Online-Selbstcheck zum eigenen Alkoholkonsum, ein Alkoholquiz und das erste digitale Selbsthilfe-Alkoholreduktionsprogramm in Österreich, den alkcoach.at.

„Im Zuge der Dialogwoche Alkohol präsentieren wir den neu designten alkcoach. Dieser steht allen ÖsterreicherInnen kostenlos zur Verfügung, die ihren Alkoholkonsum mithilfe eines überprüft wirksamen und anonymen sechswöchigen Programmes reduzieren möchten“, freut sich Peter Lehner.

In Krisenzeiten: Zu viel Alkohol zum Thema machen

Wie Studien derzeit belegen, führte die Krise in Österreich bisher zwar insgesamt zu keiner Steigerung des Alkoholkonsums, bei einzelnen Personengruppen sind allerdings Unterschiede und schwerwiegende Auswirkungen zu beobachten. Während Menschen, die eher in Gesellschaft trinken, weniger Alkohol konsumierten, tranken jene Personen, die schon vor der Pandemie regelmäßig allein getrunken haben, tendenziell mehr.

Die „Österreichische Dialogwoche Alkohol“ ist eine Initiative der Österreichischen ARGE Suchtvorbeugung – der Zusammenschluss aller Fachstellen für Suchtprävention der neun Bundesländer – und wird in Kooperation mit dem Dachverband der österreichischen Sozialversicherung und der Gesundheit Österreich GmbH/Geschäftsbereich Fonds Gesundes Österreich umgesetzt und vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz gefördert.

Alle Informationen zur Dialogwoche Alkohol sowie Möglichkeiten der Teilnahme und Unterstützung finden sich auf der Website: www.dialogwoche-alkohol.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Lisa Brunner

Vorstandsvorsitzende der Österreichischen ARGE Suchtvorbeugung



E-Mail: lisa.brunner @ suchtvorbeugung.net

Tel.: +43 1 4000-87325

www.dialogwoche-alkohol.at

www.suchtvorbeugung.net