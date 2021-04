Auch online ein Erfolg: 3. NÖ Fachmesse für Bibliotheken „biblio aktiv 2021"

LR Schleritzko: „Die NÖ Fachmesse unterstrich die Wichtigkeit von Bibliotheken im kommunalen Raum“

St. Pölten (OTS/NLK) - Bereits zum dritten Mal wurde mit der Fachmesse „biblio aktiv 2021“ Bibliothekarinnen und Bibliothekaren aus ganz Niederösterreich eine Plattform für Austausch und Vernetzung geboten – heuer erstmals online und interaktiv.

„Die Fachmesse soll unsere Bibliothekarinnen und Bibliothekare unterstützen und Impulse setzen. Es freut mich sehr, dass derart viele Interessierte teilgenommen haben, um sich zu informieren, aber auch, um sich untereinander zu vernetzen“, sagt der für öffentliche Bibliotheken zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko im Blick auf rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. „Unsere großartigen NÖ Bibliotheken bieten viel Raum für Inspiration und Kreativität. Es ist wichtig Innovationen aufzuzeigen – und wie gewohnt, waren wieder viele wertvolle Anregungen dabei!“

Die Fachmesse stand heuer ganz unter dem Motto: „Wandelbarkeit, Erlebnis, Motivation“ – in den Bereichen Raum, Medien und Veranstaltung. In der virtuellen Messehalle hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fachmesse die Möglichkeit, sich mittels kurzer Präsentationen oder Videos ein genaueres Bild über die Angebote zu machen. Im eigens installierten „Messe-Café online“ war Zeit sich zu verschiedenen aktuellen Themen über alt bewährte und neue Ideen in der Bibliothek und deren Umsetzung auszutauschen. Und auch die Vernetzung kam nicht zu kurz – ein virtuelles schwarzes Brett bot die Möglichkeit Kontakte zu knüpfen.

Weitere Informationen: Treffpunkt Bibliothek – Service des Landes NÖ für Bibliotheken, Mag. Kerstin Mayer, Telefon 02742/9005-17993 oder kerstin.mayer @ treffpunkt-bibliothek.at

