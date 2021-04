„Ja, ich bin die Caritas, und du?“

Caritas startet anlässlich 100-jährigem Bestehen österreichweite, multimediale Kampagne

Wien (OTS) - Die Caritas feiert im Jahr 2021 ihr 100-jähriges Bestehen. Während sich die Nöte der Menschen in den letzten 100 Jahren immer wieder verändert haben, ist der Grundauftrag bis heute gleich, sagt Anna Parr, Generalsekretärin der Caritas Österreich: „Not sehen und handeln. Hilfe von Mensch zu Mensch. Nächstenliebe ohne Wenn und Aber. Der Blick zurück macht deutlich: Unser Tun und Lassen macht einen Unterschied. Und wir haben schon viele Krisen und Katastrophen gemeistert. Als Hilfsorganisation. Als Gesellschaft. Das gilt für die Zeit, in der wir gegründet wurden. Es gilt bis heute“.

„Bin ich die Caritas?“

Anlässlich des 100-jährigen Bestehens lanciert die Caritas eine multimediale, österreichweite Kampagne, die die Antworten auf die Frage „Bin ich die Caritas?“ ins Zentrum der Aufmerksamkeit stellt. Die Hilfsorganisation möchte damit auch auf ihre Wurzeln hinweisen, so die Generalsekretärin weiter: „Wir wollen zeigen, wofür die Caritas und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihre freiwilligen Helferinnen und Helfer, Spenderinnen und Spender sowie alle Partnerinnen und Partner der Caritas stehen: Hilfe. Für jede und jeden. Ohne Wenn und Aber.“

Heute ist die Caritas die größte Hilfsorganisation in Österreich. Mit mehr als 1.600 Projekten und Einrichtungen in ganz Österreich hilft sie Menschen in Not. Anna Parr: „Damals und heute gilt: Die Caritas – das sind die hauptamtlichen Mitarbeitenden, aber vor allem die heute rund 50.000 Freiwilligen, die sich tagtäglich beherzt und professionell einsetzen, nicht nur in Österreich, sondern weltweit mit mehr als 500 Projekten in über 60 Ländern.“

Herzlichen Dank für die Unterstützung!

Erste Bank und Sparkasse und Wiener Städtische Versicherungsverein unterstützen die Jubiläumskampagne der Caritas als Hauptsponsoren und sind darüber hinaus seit vielen Jahren auch verlässliche und beständige Partner der Hilfsorganisation. Die Erste Bank und Sparkasse unterstützt vor allem Menschen in Not im Inland, benachteiligte Kinder in Osteuropa und die youngCaritas, wo sich Kinder und Jugendliche sozial engagieren können. Der Wiener Städtische Versicherungsverein und die Wiener Städtische setzen sich besonders für benachteiligte Kinder in den ärmsten Ländern Europas. Ebenso ist es ihnen ein Anliegen pflegebedürftige Menschen und ihre Bedürfnisse in den Vordergrund zu rücken. Beide Unternehmen fühlen sich stark mit der Caritas verbunden.

Bernd Spalt, CEO der Erste Group:

„Wir glauben an die Caritas. In der Überzeugung, dass allen Menschen mit Würde und Respekt zu begegnen ist, haben unsere Gründer vor über 200 Jahren eine Finanzinstitution geschaffen, die allen – ohne Unterschied von Status, Nationalität, Glaube, Geschlecht, Alter etc. – Zugang zu Wohlstand ermöglichen sollte. Wir glauben bis heute, dass dieser Zugang richtig ist und wollen die Menschen dabei unterstützen. Die Caritas leistet seit 100 Jahren großartige Arbeit, indem sie die Menschen in schwierigen Situationen unterstützt. Es zählen die Menschen und unsere Verbundenheit zur Caritas ist ganz einfach darin begründet.“

Robert Lasshofer, Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtische Versicherungsvereins:

„Es liegt in der Verantwortung von uns allen, heute für morgen vorzusorgen, ganz besonders wenn es um Kinder wie auch Pflege- und Betreuungsbedürftige geht. Wenn wir dazu beitragen können, den Schwächsten unserer Gesellschaft ein Leben in Würde zu ermöglichen, dann tun wir das aus tiefster Überzeugung. Die Caritas hilft dort, wo andere wegschauen. Ganz besonders in Krisenzeiten sind die wertvollen Tätigkeiten der Caritas wichtiger denn je. Zum Jubiläum die herzlichsten Glückwünsche und für die Zukunft weiterhin viel Erfolg und Kraft!“

Über die multimediale, österreichweite Kampagne

Die Kampagne wird multimedial durch über 1.300 16- und 24-Bogen-Plakate, digitale Screens an 50 Standorten österreichweit, TV-Spots, die im ORF und auf Puls4 gesendet werden, Hörfunkspots und in den sozialen Medien sichtbar.

