NÖAAB: Zahlreiche Läuferinnen und Läufer bei „Laufen gegen Krebs“

Insgesamt 64 NÖAAB Mitglieder liefen oder walkten von 22. – 25. April im Team des NÖAAB bei „Laufen gegen Krebs“ mit und setzten damit ein Zeichen für die Krebshilfe

St. Pölten (OTS) - „Es freut mich, dass sich so viele unserer Mitglieder bei „Laufen gegen Krebs“ beteiligt haben. Wir konnten heuer zum ersten Mal ein großes Team des NÖAAB stellen, das werden wir mit Sicherheit in den kommenden Jahren noch weiter ausbauen. Mit den Beiträgen für die Anmeldungen und zusätzlichen Spenden, wird jedes Jahr die NÖ Krebshilfe und die Stammenzellenhilfe des Roten Kreuz unterstützt. Als NÖAAB Landesobfrau ist es mir wichtig, dass wir hier einen Beitrag leisten konnten, denn Gesundheit zu fördern ist uns ein großes Anliegen. Ich möchte mich bei allen, die gelaufen oder gewalkt sind, herzlich bedanken“, so NÖAAB Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister.

