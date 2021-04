Ein „Böser Geist“ hält die „Soko Donau“ in Atem

Außerdem am 27. April in ORF 1: Das „Worst Case Scenario“ bei der „Soko Kitzbühel“

Wien (OTS) - Ein „Böser Geist“ treibt sein Unwesen, wenn das Team der „Soko Donau“ am Dienstag, dem 27. April 2021, um 20.15 Uhr in ORF 1 zu einem neuen Einsatz um eine merkwürdige Familie und einen charismatischen Physiotherapeuten gerufen wird. Mit einem „Worst Case Scenario“ und einem Opfer, das der fixen Überzeugung war, das Ende der Welt würde bevorstehen, bekommt es die „Soko Kitzbühel“ um 21.05 Uhr zu tun.

Mehr zu den Folgeninhalten

„Soko Donau – Böser Geist“ (Dienstag, 27. April, 20.15 Uhr, ORF 1) Mit Andreas Kiendl, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel und Helmut Bohatsch sowie Markus Meyer und Anna Suk in Episodenrollen; Regie: Holger Barthel

Wilma Peschek, Richterin im Ruhestand, wird in ihrem Haus brutal mit einer Lampe erschlagen. Ihre Haushälterin, die psychisch angeschlagene Mariann Szabo (Anna Suk), die seit drei Jahren bei ihr lebt, bricht beim Fund der Leiche ihrer Gönnerin zusammen. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Cops nicht nur auf eine sehr merkwürdige Familie, sondern auch auf einen charismatischen Physiotherapeuten, dessen Wege sich mit denen der Ermordeten auch in der Vergangenheit schon gekreuzt haben.

„Soko Donau“ (im ZDF: „Soko Wien“) ist eine Produktion von Satel-Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, Land Oberösterreich, Land Niederösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und der Film Commission Graz.

„Soko Kitzbühel – Worst Case Scenario“ (Dienstag, 27. April, 21.05 Uhr, ORF 1)

Mit Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Heinz Marecek, Andrea L’Arronge und Veronika Polly sowie Margarethe Tiesel und Simon Hatzl in Episodenrollen; Regie: Martin Kinkel

Weltuntergang in Kitzbühel: Das „Soko“-Team muss in die Welt der Prepper eintauchen, nachdem der verbohrte Ernst Frick in seinem Bunker tot aufgefunden wird. Dessen Haushälterin Erni (Margarethe Tiesel) ist am Boden zerstört, doch Fricks Sohn ist überraschend gefasst. Auch der befreundete Haus- und Hofingenieur des Mordopfers gerät in den Fokus der Ermittlungen, als sich herausstellt, dass die Freundschaft vielleicht doch nicht so eng war. Unterdessen taucht Major Schneider (Simon Hatzl) am Kommissariat auf und führt mit Lukas (Jakob Seeböck) ein folgenschweres Gespräch, das ihn noch einige Zeit beschäftigen wird.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at