„DIE.NACHT“: Marco Schwarz und Teresa Präauer bei „Willkommen Österreich“

Außerdem: Wiedersehen mit den „Pratersternen“ am 27. April in ORF 1

Wien (OTS) - Für die Gäste der neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 27. April 2021, um 22.00 Uhr in ORF 1 ist das Glück entweder eine Kristallkugel oder eine Bohne – Stermann & Grissemann begrüßen diesmal Slalom-Weltcupsieger Marco Schwarz sowie die Autorin und bildende Künstlerin Teresa Präauer im „Willkommen Österreich“-Studio. Beim Wiedersehen mit den „Pratersternen“ stehen bei Hosea Ratschiller danach um 23.15 Uhr Andreas Vitásek, Soso, Stefan Waghubinger und 5/8erl in Ehr’n auf der Bühne des Wiener Szenelokals Fluc.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Eine Kristallkugel hält der Skifahrer Marco Schwarz mit dem diesjährigen Slalom-Weltcupsieg in Händen. Wie Stermann und Grissemann blickt auch er auf eine ungewöhnliche Saison zurück und spricht über seine sportlichen Pläne für das kommende Jahr. Sollten seine Gastgeber wieder ein Namensblackout haben, wie anlässlich der Angelobung des Gesundheitsministers vergangene Woche, hört Marco Schwarz aber auch auf den Namen „Blacky“. Einem glückseligen Gespräch über Erfolge und künftige Herausforderungen steht also nichts im Weg.

„Blacky“ ist nicht nur im Slalom-Weltcup, sondern auch in der Liste der beliebtesten Haustiernamen ganz weit vorne. Bei ihrem letzten Besuch hat Teresa Präauer klargestellt, dass sie nicht an Tieren interessiert ist, obwohl ihr letzter Roman „Tier werden“ heißt. Wie es sich mit Hülsenfrüchten und ihrem neuen Buch „Das Glück ist eine Bohne“ verhält, verrät die Autorin und bildende Künstlerin im Gespräch mit Stermann und Grissemann. Auch die Glücksbringer von Russkaja sind wieder mit von der Partie und sorgen für eine stimmungsaufhellende Schlussnummer, während der neue Studiomieter magische Momente beschert.

„Pratersterne“ mit Andreas Vitásek, Soso, Stefan Waghubinger und 5/8erl in Ehr’n um 23.15 Uhr

Andreas Vitásek bringt das Publikum mit seinen Pointen über den Unsinn, überall Altersangaben hinzuzufügen, zum Toben. Der Kabarettist Soso stellt selbstironisch fest, dass er zu wohlgenährt ist, um noch als Model für „Hunger in Afrika“-Spots arbeiten zu können, Stefan Waghubinger erzählt von seinem Kindheitstrauma mit einem gestrickten Captain-Kirk-Anzug und 5/8erl in Ehr’n singen vom „Badeschluss“.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at