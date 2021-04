Morgen, 10 Uhr: Online-Caritas-PK zum Thema Fachkräftemangel in der Pflege

Landau, Anderlik & Fachsozialbetreuer: Warum Sozialbetreuung im Kontext der Pflegereform mitgedacht werden muss

Wien (OTS) - Was leisten SozialbetreuerInnen? Wieso sind sie für ein Pflegesystem mit Zukunft so wichtig? Und was bedeutet das im Kontext der Pflegereform?

Diese und weitere Fragen werden morgen, 10 Uhr im Rahmen einer Online-PK von folgenden VertreterInnen der Caritas beantwortet:

Michael Landau , Präsident der Caritas Österreich

, Präsident der Caritas Österreich Andrea Anderlik , Geschäftsführerin der Caritas für Betreuung und Pflege in Oberösterreich

, Geschäftsführerin der Caritas für Betreuung und Pflege in Oberösterreich Martin Munz, Fachsozialbetreuer & Absolvent der Caritas Schule für Sozialberufe



Online-PK mit Michael Landau: Warum Österreichs Pflegesystem SozialbetreuerInnen braucht

Datum: 27.04.2021, 10:00 Uhr

Ort: Anmeldung an melanie.wenger-rami @ caritas-austria.at oder 0664/82, Österreich

