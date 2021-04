Berlakovich: 10 Jahre Kärntner Ortstafellösung

ÖVP-Volksgruppensprecher: Die zweisprachigen Ortstafeln sind Symbol für friedliches Zusammenleben

Wien (OTS) - Heute vor genau 10 Jahren, am 26.4.2011, ist es zu einer Einigung über die Aufstellung zweisprachiger Ortstafeln in Kärnten gekommen. Diese wurden im Staatsvertrag von 1955 den Kärntner Slowenen zugesichert: Mit der Aufstellung von zweisprachigen Ortstafeln in 164 Orten wurde der über 56 Jahre dauernde Streit beigelegt.

"Es war richtig in den zweisprachigen Gebieten die Ortstafeln in deutscher und slowenischer Sprache aufzustellen. Die Aufstellungen der Ortstafeln in Kärnten und auch im Burgenland sind ein positives Beispiel in ganz Europa für friedliches Zusammenleben in kultureller Vielfalt", unterstreicht ÖVP-Volksgruppensprecher Nikolaus Berlakovich.

"Durch das Aufeinander-Zugehen der Vertreter der deutsch- wie auch slowenischsprachigen Bevölkerung konnte viel erreicht werden. Mehrsprachigkeit wird heute positiver gesehen als noch vor 10 Jahren. Das ist gut so, Sprachen sind ein Schatz, der genauso wie die Volksgruppen an sich gefördert gehört", schließt Berlakovich. (Schluss)

