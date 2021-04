Neu erschienen: Länderübergreifende Broschüren-Reihe „Investieren in...“

Wien (OTS) - Das renommierte Steuerberatungsunternehmen TPA hat in seiner Broschüren-Reihe „Investieren in…“ alles Wissenswerte für die wirtschaftlichen Aktivitäten von in- und ausländischen Unternehmen für Österreich und elf weitere Staaten Mittel- und Südosteuropas zusammengefasst.

Die handliche Broschüren-Reihe lotst die Leser durch die Steuersysteme von zwölf Ländern. Neben „Investieren in Österreich“ erscheinen auch „Investieren in“-Broschüren für die Länder Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn. An diesem länderübergreifenden Projekt arbeiten jedes Jahr zwischen 15 und 18 Top-Experten der TPA Gruppe.

Nachzulesen sind die wichtigsten Regelungen im Steuersystem, alles rund um Steuerbegünstigungen für Investoren, Wichtiges zu den Gesellschaftsformen und aktuelle Infos zu Doppelbesteuerungsabkommen. Das und vieles mehr haben die Expertinnen und Experten von TPA in ihrer Broschüren-Reihe „Investieren in“ knapp und übersichtlich dargestellt.

Robert Lovrecki, Mitglied des TPA Management Teams und federführender Autor zur aktuellen Auflage: „ Ich bin sehr stolz auf unser länderübergreifendes Projekt. ,Investieren in…' ist ein praktischer Leitfaden für Investoren und international tätige Unternehmen. Die Broschüren verschaffen mit ihrer kompakten Form einen guten Überblick über die wichtigsten Daten und Fakten der Steuersysteme in jenen zwölf Ländern, in denen wir in Mittel- und Südosteuropa tätig sind. Die einzelnen Broschüren sind thematisch gleich aufgebaut, was den Vergleich der unterschiedlichen Steuersysteme deutlich erleichtert. “

Sowohl die komplette Länderserie als auch einzelne Länderexemplare können ab sofort unter www.tpa-group.at kostenlos auf Deutsch und Englisch angefordert werden.

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vierzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St.Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com

