Einladung zum virtuellen Pressegespräch Versäumte Schulimpfungen wegen Pandemie – was tun?

Wien (OTS) - Viele Impfungen des kostenfreien Kinderimpfprogrammes werden in der Schule durchgeführt. In den letzten 13 Monaten war das aufgrund der Pandemie häufig nicht möglich. Expert*innen warnen davor, diese Situation auf die leichte Schulter zu nehmen und das steigende Risiko für impfpräventable Infektionskrankheiten in Kauf zu nehmen. Welche Gefahr die versäumten Impfungen tatsächlich mit sich bringen und was Eltern nun tun können zeigen Expert*innen im Rahmen eines (virtuellen) Pressegesprächs am 29. April auf.

In diesem erfahren Sie außerdem

Welche Impfungen in welchem Alter durchgeführt werden sollten

Vor welchen Folgen die Kinder, aber auch die Gesellschaft durch diese Impfungen bewahrt werden können

Was sich Elternvertreter bezüglich Schulimpfungen wünschen und

Wohin sich Eltern nun wenden können, um die versäumten Impfungen nachzuholen

Datum: 29. April 2021, 10.00 Uhr

Link zum Livestream: http://events.streaming.at/schulimpfung-20210429

Ihre Gesprächspartner in alphabetischer Reihenfolge sind:



Mag.a Sigrid Haslinger

Vizepräsidentin des ÖVIH

Univ. Prof. Dr. Elmar Joura

Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Klinische Abteilung für Allgemeine Gynäkologie und gynäkologische Onkologie, MedUni Wien

Ing. Evelyn Kometter

Vorsitzende des Dachverbandes der Elternverbände der Pflichtschulen Österreichs

MR Dr. Rudolf Schmitzberger

Leiter des Impfreferates der Österreichischen Ärztekammer

Moderation: Mag.a Renée Gallo-Daniel, Präsidentin des ÖVIH



Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter warter @ finefacts.at

Einladung zum virtuellen Pressegespräch Versäumte Schulimpfungen wegen Pandemie – was tun?

Datum: 29.04.2021, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Wien, Österreich

Url: http://events.streaming.at/schulimpfung-20210429

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Sonja Warter, MSc

warter @ finefacts.at

M: +43 650 2703929



Mag.a Uta Müller-Carstanjen

Mueller-carstanjen @ finefacts.at

M: +43 664 515 30 40