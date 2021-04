Gewessler zu 35 Jahre Tschernobyl: Atomkraft ist unberechenbar und gefährlich

Zukunft der Stromproduktion liegt in den Erneuerbaren – Infooffensive zu Mythen um die Atomkraft gestartet

Wien (OTS) - Heute, am 26. April 2021, jährt sich die verheerende Atomkatastrophe von Tschernobyl zum 35. Mal. Österreich war damals das am stärksten von der Strahlung betroffene mitteleuropäische Land. Auch heute sind die Folgen der Katastrophe hierzulande noch nachweisbar.



Klimaschutzministerin Leonore Gewessler dazu: „Der verheerende Atomunfall von Tschernobyl vor 35 Jahren hat uns ganz klar vor Augen geführt, wie unberechenbar und gefährlich Atomkraft ist. Wir können die Auswirkungen nach wie vor in Österreich nachweisen. Atomkraft ist teuer und veraltet. Darum werde ich mich weiterhin auf EU-Ebene dafür einsetzen, dass sie langfristig der Vergangenheit angehört.“



Österreich setzt in der Stromproduktion auf erneuerbare Energien. Bis 2030 wird hierzulande nur mehr sauberer Strom produziert. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler: „Wir gehen mit gutem Beispiel voran und zeigen vor, wie die Energiezukunft aussehen wird. Wir werden bis 2030 nur mehr Strom aus Wind, Sonne, Wasser und Biomasse produzieren. Ökostrom ist sicher, klimafreundlich und schafft wertvolle und zukunftssichere Jobs in der Region.“



Um über Mythen rund um die Atomkraft aufzuklären, startet das Klimaschutzministerium heute auch eine Informationsoffensive. Die spannenden Grafiken und Faktenblätter mit weiterführenden Infos zeigen auf, wie es um die Atomkraft und deren Sicherheit steht. Sie werden ab heute auf der Website des Klimaschutzministeriums sowie auf den Social-Media Seiten der Ministerin präsentiert.



