Rekordpreis von ca. 150.000 € für eine österreichische Briefmarke bei Wiener Versteigerung

Beim Wiener Auktionshaus Merkurphila wurde mit ca. 150.000 Euro der höchste Preis für eine österreichische Briefmarke in einer öffentlichen Versteigerung erzielt.

Wien (OTS) - Am Samstag, 24. April 2021, wurde beim Wiener Auktionshaus der berühmte 3 Kreuzer Farbfehldruck Rot statt Grün aus dem Jahr 1867 versteigert. Noch nie war in der Vergangenheit eine so teure österreichische Marke in Österreich öffentlich angeboten worden. Sie entstammt unter anderem der legendären Sammlung des ehemaligen rumänischen Königs Carol II.

Ein österreichischer Sammler erhielt in der mit Spannung erwarteten Auktion über einen Auktionskommissionär den Zuschlag und muss nun tief in die Tasche greifen. 135.000 Euro lässt er sich das seltene Stück kosten, dazu kommt noch das Aufgeld des Auktionshauses in Höhe von ca. 20%. Die Versteigerung fand wegen der Corona Bestimmungen ohne Publikum, aber live im Internet statt und wurde von ca. 300 Interessierten verfolgt.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Friedrich Winter, Geschäftsführer Merkurphila GmbH, Wien

fw @ merkurphila.at