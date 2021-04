VP-Schwarz ad Parteitag FPÖ-Wien: „Maske tragender Kickl an Scheinheiligkeit und Egoismus nicht zu überbieten“

Parteifreunden zu Liebe trägt er Maske, während er sowohl im Parlament als auch auf Corona-Leugner-Demonstrationen Kollegen und Bürger gefährdet

Wien (OTS) - „Der heutige Auftritt von Herbert Kickl am Parteitag seiner Wiener Parteifreunde offenbart die Scheinheiligkeit und den puren Egoismus, mit dem der FPÖ-Klubobmann seit Monaten Politik macht. Während sich Kickl auf Corona-Leugner-Demonstrationen an Rechtsextreme anbiedert und sich jeglichen Corona-Maßnahmen, die zum Schutz der Gesamtbevölkerung für alle Bürgerinnen und Bürger in unserem Land gelten, provokativ widersetzt, trägt dieser aus Gründen der Inszenierung und aus Liebe zu seinen Parteifreunden heute Maske. Dieses Vorgehen verdeutlicht die Rücksichtslosigkeit, die der freiheitliche Klubobmann seit Monaten gegenüber den Kolleginnen und Kollegen im Parlament sowie allen Österreicherinnen und Österreichern an den Tag legt“, betont die stv. Generalsekretärin und Gesundheitssprecherin der neuen Volkspartei, Gaby Schwarz.



