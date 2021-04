FPÖ-Darmann: Herzliche Gratulation an Dominik Nepp zur Wahl als Wiener FPÖ-Obmann!

Hervorragendes Ergebnis zeigt die Geschlossenheit der Partei – Aufwärtstrend in Wien eingeleitet

Klagenfurt (OTS) - „Herzliche Gratulation an Dominik Nepp zur heutigen Wahl zum Wiener FPÖ-Obmann! Das hervorragende Ergebnis von 97,86 Prozent zeigt die Geschlossenheit der Partei. Dominik Nepp hat die Wiener Landespartei in einer sehr schwierigen Lage übernommen und mit seinem großen Einsatz und seiner verbindenden Art den Aufwärtstrend der Wiener FPÖ eingeleitet. Mehr denn je braucht es wieder eine starke FPÖ, denn bei uns stehen immer die Anliegen der Österreicher an erster Stelle. Gemeinsam gilt es jetzt, sich um die Sorgen all jener Bürger zu kümmern, die aufgrund der Corona-Maßnahmen der Bundesregierung wirtschaftlich oder sozial unter die Räder gekommen sind“, so der Kärntner FPÖ-Landesparteiobmann Klubobmann Gernot Darmann zum Ergebnis des heutigen Landesparteitages der FPÖ Wien.

