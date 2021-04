Sima: Erfreuliche Zwischenbilanz des großen Begrünungswettbewerbs der Stadt Wien

Über 120 Einreichungen für Begrünung von Straßen und Pflanzen – Aktion läuft bis 16. Mai

Wien (OTS) - Begrünte Straßenlaternen, Grüne Flachdächer, Vertikal-Gärten, eine Lauben-Straße oder berankte Radabstell-Anlagen: Die bisher im großen Begrünungswettbewerb eingereichten Ideen sind vielfältig und originell. „Ich bedanke mich für das große Interesse unserer Initiative, unsere Plätze und Straßen zu begrünen und unsere Stadt damit zu kühlen“, so Planungsstadträtin Ulli Sima in einer ersten Zwischenbilanz. Sie lädt alle ein, bis zum 16. Mai mitzumachen und gemeinsam Ideen im Kampf gegen klimawandelbedingte Hitzeinseln zu entwickeln. Eine Fachjury sucht umsetzbare Projekte aus, ein Online-Voting entscheidet über die Siegerprojekte, die auch umgesetzt werden. Die Aufgabenstellung in einer Millionenstadt ist nicht immer einfach: Aufgrund der Einbauten unter den Straßen und Plätzen einer Millionenstadt für Wasser, Strom, Fernwärme sind Baumpflanzungen nicht immer möglich, es braucht daher neue Ideen und Konzepte. Mit der Initiative will die Stadt auch Bewusstsein schaffen für die Bedeutung der Grünräume und die Herausforderungen in einer Stadt, wo Platz ein knappes Gut, wo es technische Rahmenbedingungen, U-Bahn-Trassen und sonstige Einschränkungen für Begrünungen gibt, man aber unbedingt mehr Begrünung umsetzen will.

Neben dem Ideenwettbewerb für die Bevölkerung gibt es seit dieser Woche auch einen europaweiten Fachwettbewerb. Hier sind LandschaftsarchitektInnen, ArchitektInnen, StadtplanerInnen, UrbanistInnen, RaumplanerInnen, DesignerInnen und KünstlerInnen eingeladen, ihre Vorstellungen zu präsentieren. Die Wettbewerbsergebnisse werden Mitte Juni 2021 juriert, die prämierten Projektideen sollen an verschieden Orten des Wiener Stadtraums umgesetzt werden. „Ich freue mich auf Vorschläge aus der Fachwelt. Urbane Hitzeinseln plagen viele Städte und ich bin überzeugt davon, wir können voneinander lernen und gemeinsame Lösungen entwickeln“, so Sima abschließend.

Alles Infos zum Ideenwettbewerb, eine Galerie der bisher eingereichten Projekt und auch die Infos-zum Fachwettbewerb auf www.wienwirdwow.at

