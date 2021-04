Pensionistenverband fordert „präzise Öffnungs-Verordnungen“

Das vielfältige Vereinsleben in ganz Österreich braucht eindeutige und vor allem logisch nachvollziehbare Richtlinien

Wien (OTS) - Nach den präsentierten Öffnungsplänen betreffend Tourismus, Gastro, Kultur und Sport fragen sich nun viele Vereine, was die angekündigten Lockerungens für die tägliche Praxis ihres Vereinslebens bedeuten. Der Pensionistenverband Österreichs (PVÖ) fordert in diesem Zusammenhang von der Bundesregierung „präzisise Verordnungen, die unmissverständlich regeln, wie der Neustart des vielschichtigen Vereinslebens in Österreich gestaltet werden kann“, so PVÖ-Generalsekretär Andreas Wohlmuth in einer Stellungnahme.

„Die Vereine werden zurecht als gesellschaftliches Rückgrat dieses Landes gepriesen. Sie haben in großer Verantwortung stets alle Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie mitgetragen und waren seit vergangenem Herbst gezwungen, ihr Vereinsleben auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Publikumsaktivitäten waren de facto gänzlich ausgeschlossen. Das hatte und hat enorme Auswirkungen auf das gesellschaftliche, soziale, kulturelle und sportliche Leben in unserem Land. Jetzt, wo bald vieles wieder möglich werden soll, wollen die Vereine konkret wissen: Was wird wann, wo, mit wieviel Teilnehmer*innen und unter welchen Auflagen wieder möglich sein?“, so der Pensionistenverbands-Generalsekretär.

Wohlmuth stellte klar, dass für den Pensionistenverband Österreichs - so wie wohl für alle Verreine - stets die Sicherheit und Gesundheit aller Mitglieder im Vordergrund stand und steht. Gerade deswegen „brauchen die Vereine möglichst schnell konkrete Informationen, was für den Neustart gilt: Für welche Vereinsaktivitäten wird es eine Testpflicht geben? In welchen Fällen gibt es Teilnahmebeschränkungen? Wo überall gelten Quadratmeterbestimmungen? Wann sind Teilnehmer*innenregistrierungen vorgeschrieben? Wann müssen Präventionskonzepte vorgelegt werden? Ab wann kommt der ‚Grünen Pass‘ zum Einsatz?“, nennt Wohlmuth einige Beispiele an Fragen, die sich Österreichs Vereine jetzt stellen.

Um all diese - und viele weitere - Fragen eindeutig beantworten zu können fordert der PVÖ-Generalsekretär von der Regierung rasch konkrete und vor allem auch logisch nachvollziehbare Richtlinien, damit sich die Vereine für ihre vielen Mitglieder optimal auf die Wiedereröffnung ihres Vereinslebens vorbereiten können.

