Czernohorszky/Halbwidl: Neuer Wanda-Lanzer-Park ist grüner und kühler

Neu gestalteter Park in Wieden mit Neupflanzungen, kühlendem Wasserspiel und Nachbarschaftsgarten

Wien (OTS) - Der rund 1.100 m² große Wanda-Lanzer-Park in Wieden wurden von den Wiener Stadtgärten komplett neugestaltet und zu einem attraktiven Aufenthaltsort aufgewertet. Mehr Grünflächen, schattenspendende Bäume, eine Kletterwand und ein erweiterter Kinderspielplatz laden ab Montag, den 26. April, zum Plaudern, Erholen und Spielen ein.

Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky zeigt sich über die Neugestaltung sehr erfreut: „Ein gutes Leben in Wien braucht das Drehen an den großen Klimarädern, es braucht aber auch ganz konkrete Projekte in Bezirken, die unsere Stadt grüner und kühler machen.“

„Mit mehr Grün, Hochbeeten, einer Naschbeerenhecke und modernen Spielgeräten setzt der Bezirk die geäußerten Wünsche der Wiednerinnen und Wiedner um“, so Bezirksvorsteherin Lea Halbwidl.

Im Zuge der Umbauarbeiten des Wanda-Lanzer-Parks wurde ein besonderes Augenmerk auf die Reduzierung von Hitzeinseln gelegt. Ein neuer Wasserspielbereich mit Wasserrinne und Anstaumöglichkeit sowie ein Trinkbrunnen bieten eine Gelegenheit für Abkühlung an heißen Sommertagen. Zudem sorgen neue Baumpflanzungen für mehr Schatten sowie Stauden- und Gräserbeete für zusätzliches Grün. Eine Schattenpergola über einer Tisch-Bank-Kombination bietet Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung.

Spaß und Abenteuer am Spielplatz

Auch eine Neugestaltung des Kinderspielplatzes fand durch den Umbau statt. Eine Kletterwand bietet Spaß und Herausforderung, während eine Nestschaukel eine aufregende Zeit im Park garantiert. Eine neu angelegte Hangrutsche rundet ein weiteres Areal zum Toben und Spielen für jüngere Besucherinnen und Besucher ab.

Ein Parkprojekt für alle Generationen

Im Sinne eines Mehrgenerationenparks liegt der Fokus auf gleichermaßen nutzbaren Spiel-und Aufenthaltsbereichen. Ein Nachbarschaftsgarten mit insgesamt fünf Hochbeeten leistet diesem Anliegen Folge. Die zusätzliche Installation von Pedaltrainern bietet eine Möglichkeit für Bewegungsförderung und Koordinationstraining. Außerdem wurde eine alte Telefonzelle zum Bücherschrank umfunktioniert, der den literarischen Austausch im Grätzl anregen soll: Gebrauchte Bücher können hier gespendet werden und so ein neues Zuhause finden.

Umgestaltung durch Beteiligungsverfahren

Mit Hilfe eines Beteiligungsverfahrens konnten die Wünsche der Anrainerinnen und Anrainer berücksichtigt werden. So wurde die Parkanlage zu einem attraktiven Aufenthaltsort für alle.

