Oberhofer fordert Gedenken an die Corona-Toten bei nächster Landtagssitzung

Innsbruck (OTS) - Geht es nach NEOS Klubobmann Dominik Oberhofer wird die nächste Landtagssitzung am 19. Mai mit einer Schweigeminute für die Todesopfer der Pandemie begonnen. „Wir als Politiker_innen müssen uns eingestehen, dass wir in dieser Pandemie Fehler gemacht haben. Die Erwartungen der Menschen an die Politik konnten nicht immer erfüllt werden. Das Vertrauen wurde vielfach verspielt. Jetzt geht es darum, dass wir den Opfern ein würdiges Gedenken gestalten und selbstreflektierend in uns gehen,“ sieht Oberhofer unmittelbaren Handlungsbedarf. Ihm selbst seien ebenfalls Fehleinschätzungen passiert, ist Oberhofer selbstkritisch.

„Knapp 600 Menschen sind in den letzten 13 Monaten an Corona verstorben. Es wird Zeit, dass wir diesen Zahlen ein menschliches Gesicht geben. Ich hoffe, meine Kolleginnen und Kollegen unterstützen mich in meinem Anliegen,“ so Oberhofer abschließend. Er wird sich am Montag mit seinem Vorschlag an das Landtagspräsidium wenden.

