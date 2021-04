FCG-Schnedl gratuliert ÖAAB-Chef August Wöginger und seinem Team sehr herzlich

Das überwältigende Votum für August Wöginger und seinem Team spiegelt den großen Einsatz und die großen Erfolge wider

Wien (OTS) - „In keiner vergangenen Periode wurden so viele Verbesserungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich erreicht, wie in dieser. Das spiegelt auch das hervorragende Wahlergebnis für unseren ÖAAB-Bundesobmann und Klubobmann Gust Wöginger und sein gesamtes Team wider. Er ist nicht nur ein verlässlicher Partner für Österreichs Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, er steht auch für Handschlagqualität und ist immer authentisch geblieben“, gratuliert Bundes-FCG- und GÖD/FCG-Vorsitzender Norbert Schnedl, zur eindrucksvollen Wiederwahl.

„Der Familienbonus Plus, die Umsetzung des Papamonats und die steuerliche Entlastung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern – langjährige FCG-Forderungen – sind nur einige wenige Beispiele der Erfolge der vergangenen Jahre. Ich danke dem gesamten ÖAAB-Team für die hervorragende Zusammenarbeit, den unermüdlichen Einsatz sowie für die konsequente zielstrebige Arbeit im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ich bin zuversichtlich, dass wir auch in Zukunft gemeinsam vieles bewegen werden“, freut sich Schnedl darauf, die erfolgreiche und gute Zusammenarbeit der vergangenen Jahre weiter fortzusetzen.

