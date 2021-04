NEOS erfreut über Rückkehr zum Präsenzunterricht

Künsberg Sarre: „Die Regierung muss rasch Lösungen erarbeiten, damit ein normaler Schulbetrieb im Herbst sichergestellt ist.“

Wien (OTS) - Erfreut reagiert NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre über die Ankündigung von Bildungsminister Faßmann, dass die Schulen in ganz Österreich ab Mitte Mai endlich wieder zum Präsenzunterricht zurückkehren sollen. „Ich freue mich, dass Kinder und Jugendliche nach über einem Jahr wieder in ihrem Klassenverband zusammenkommen. Wir NEOS sind von Anfang an für offene Schulen mit den notwendigen Sicherheitskonzepten eingetreten. Die Schülerinnen und Schüler waren jetzt viel zu lange aus ihrem Sozialgefüge und ihrer Tagesstruktur gerissen. Es ist dringend notwendig, dass wir ihnen wieder ein Stückchen Normalität zurückgeben und in der Schule nicht nur die psychischen Auswirkungen der Pandemie bekämpfen, sondern sie auch beim Lernen durch zusätzliche Lernangebote größtmöglich unterstützen.“

„Die Regierung muss jetzt Lösungen erarbeiten, damit ein normaler Schulbetrieb im Herbst sichergestellt ist und wir dann nicht wieder dieselbe Situation wie letzten Herbst haben. Die Bundesregierung hat jetzt die Aufgabe, schnellstmöglich auch PCR-Testungen im ländlichen Bereich auszurollen“, sagt Künsberg Sarre und verweist darauf, dass NEOS bereits im Sommer 2020 flächendeckende Tests für alle Schulen und Kindergärten vorgeschlagen hatten.

Das wichtigste Ziel müsse nun sein, dass sich auch im Schulbetrieb so viele Menschen wie möglich so rasch wie möglich impfen lassen. Künsberg Sarre: „Die Regierung muss alles daran setzen, durch rasche Aufklärungsarbeit nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch die älteren Schülerinnen und Schüler von der Sinnhaftigkeit der Impfung zu überzeugen.“

